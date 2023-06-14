通膨緩解 明年社安金可能僅調2.7% 「調幅甚至更小」

由於通膨上升減緩，退休族明年社安金的漲幅也隨之減少。(美聯社)

數據顯示，5月通貨膨脹年率降至大約兩年新低，對許多人是好消息，但對領取社安金 的人來就不是了，老年人聯盟(The Senior Citizens League )估計，2024年「社安金生活費用調整」(Social Security COLA)比率可能只有2.7%，比今年少得多。

相較之下，今年社安金生活費調整拜高通貨膨脹之賜高達8.7%，創40年來新高。

5月消費者物價指數 較一年前上漲4%、較前一個月上漲0.1%。

老年人聯盟表示，CPI之下用以衡量社安金生活費調整的「都市受薪階級消費者價格指數」(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，CPI-W)較一年前上漲3.6%，創2021年3月以來新低。

老年人聯盟社會保障和醫療保險政策分析師強納森(Mary Johnson)稱，隨著通貨膨脹繼續紓緩，2024年社安金生活費調整可能生變，調幅甚至更小。

社安局(Social Security Administration)每年根據第三季CPI-W指數跨年變化幅度推估社安金生活費調整，如果指數不增不減，便不會進行生活費調整。

過去十年來，社安金生活費調整平均2.6%。

雖然通膨紓緩，但強納森表示，物價仍偏高，保險及醫療保健等項目很少跌價；對於靠固定收入生活、領取社安金的退休 人員和殘疾人士來說，問題仍嚴重。

依2023年社安金生活費調整8.7%推估，領取社安金的人1月起每個月將至少多領140美元。

美國退休聯盟(Alliance for Retired Americans) 執行董事菲斯塔(Richard Fiesta)表示，今年領取金額增加可緩解財務壓力。

長遠來看，老年人聯盟、美國退休聯盟及其他團體都希望將年度社安金生活費衡量依據改為「老人消費價格指數」(CPI-E)；菲斯塔認為，這樣可更準確反映退休人士花錢的項目如醫療保健、食品和燃料。