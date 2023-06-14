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汽車價5月趨緩 後新冠「報復性」消費退潮有助拉低通膨

記者張聲肇／綜合報導
由於報復性消費降溫， 需求減少，汽車價格漲勢減緩，都有助壓低通膨。(美聯社)
由於報復性消費降溫， 需求減少，汽車價格漲勢減緩，都有助壓低通膨。(美聯社)

後新冠「報復性」消費持續了兩年，終於出現退潮跡象，或許有助拉低通貨膨脹。

「報復性」消費是經濟學界和企業主管替民眾不惜血本，猛花錢度假等「後新冠」消費習慣所取的名詞，由於需求上升，飛機票價、旅館房間等服務價格也上漲，替通膨加了一把勁。

紐約時報報導，這股消費熱最近開始退燒，剛出爐的報告指出，5月份旅館費的年增率開始趨緩，飛機票價也下跌，如果持續到夏季，服務業的通膨可能會改善，聯準會密切注意也期待這點。

另方面，而通膨一大根源汽車價格的漲勢5月也趨緩，二手車、卡車價比去年同期低4.2%，但整體而言，仍是賣方市場。

巴黎銀行(BNP Paribas)資深美國經濟學家舒雅葉娃(Yelena Shulyatyeva)說「所謂報復性消費，已可看出趨緩的現象。」

「通膨洞見」(Inflation Insights)公司創辦人夏瑞夫(Omair Sharif)預期，飛機票價和旅館花費仍將對6月和7月的物價指數構成壓力，不過漲幅不會像去年夏天那麼兇。

5月的新車價格比去年5月高4.7%，從4月13%的年漲幅下滑甚大，可見供需嚴重失衡的「新冠副作用」也開始趨緩。

2021年起通膨猖獗，主要原因之一就是汽車價格狂漲，避疫期間工廠關門，晶片缺貨導致車價飛漲；疫情解封後，民眾出遊大增，更進一步惡化供需失調。

今年春季，二手車市場還因為新冠初期解約的租用汽車漸少，車商庫存不足，價格又看俏了好一陣子，到了5月，終於回跌。

汽車商為了保持利潤，充分利用卡車和多功能車的實用價值，調節供應量，一面多賣電動車，一面調降便宜車種的價格，讓卡車和多功能車的價格居高不下。

Cox Automotive's Manheim二手車價指數顯示，近幾個月來，二手車的躉售價已見下滑，表示到了夏季，價格將更親民。

養車的相關成本則持續上揚，漲幅還高過病疫流行期，例如保養和修理費漲25%，保險費漲21%，汽車和卡車的租車費用雖已從高峰期下滑，仍比2020年2月高26%。

汽車 二手車 旅館

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