全美租金漲幅減緩 多年來首見有利租屋者

據13日公布數據，5月底為止的12個月期間，全美新租約平均要價漲幅不到2%，租金漲幅加速減緩，變成對租客有利，多年來首見。(美聯社)

根據六大招租及房地產 數據供應商的租金 資料推估，5月底為止的12個月期間，全美新租約平均租金漲幅不到2%；租金漲幅加速減緩，房屋租賃市場由房東 支配轉為對租屋者有利的局面，多年來首見。

根據數據供應商CoStar Group及軟體業者RealPage，最新房租漲幅遠小於一年前的二位數，是近來漲幅縮小最明顯的一年。

過去不到二年內，全美租金上漲25%，如今租金年漲幅趨緩。住屋成本在消費者物價指數占最大比重，房租漲幅趨緩有助於緩和通貨膨脹。

有些人先前看好租屋前景而不惜貸款買房出租，如今面臨隱憂，除了租金漲幅縮小，而且房地產價值下跌、借貸利率高。

房地產經紀商Redfin數據顯示，5月租金要價與去年同期相較已反轉下跌0.6%；2008年金融風暴以來，先前僅2020年因爆發新冠疫情而曾出現12個月租金下跌，終結長達十年的租金漲勢。

全美租屋市場大洗三溫暖，在歷經前所未有大漲後行情趨緩。邁阿密、加州河邊市(Riverside)過去三年月租大漲至少35%，去年下半年起高租金阻退需求，人們搬回家與父母同住、找室友分租或遷移到便宜地區。

開工建造的新公寓數量創新高助長房東之間競爭，有助於減緩租金上漲，新屋開工最多的南部及西南部特別明顯。

租屋網站Apartment List數據顯示，5月底的一年間房租漲幅不到1%。

RealPage經濟學家帕森斯(Jay Parsons)說，新約租金被視為租賃市場的指標，一旦行情趨緩，房東對老房客的租金調幅將連帶受限；房東如不調降漲幅，房客將離去、房屋閒置，全美閒置屋已較一年前增加2.6%。

續約租金漲幅也趨緩。根據RealPage，5月專業管理公寓續約租金上漲6.5%，連續十個月趨緩，遠小於高峰漲幅11%。

根據Apartment List，全美100大城市中有48個新約租金漲幅減緩。

租屋者有更多選擇和談判籌碼。新州澤西市的弗雷(David Frey)和他太太2月收到續約租金調漲12%覺得太貴，另覓他處，找到更大更便宜的居所，原來的房東之後不敵市場趨緩也下調租金。