我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

貝魯斯柯尼一生縱橫政商媒 梅洛尼：義史最有影響力人物

編譯俞仲慈／綜合12日電
掌控義大利政治文化近20年，三度出任總理的媒體大亨貝魯斯柯尼12日過世，享壽86歲。圖為貝魯斯柯尼2021年2月在羅馬出席活動。(美聯社)
掌控義大利政治文化近20年，三度出任總理的媒體大亨貝魯斯柯尼12日過世，享壽86歲。圖為貝魯斯柯尼2021年2月在羅馬出席活動。(美聯社)

義大利前總理貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)過世後，現任義大利總梅洛尼(Giorgia Meloni)盛讚他是「義大利史上最有影響力的人之一」，出身房地產和媒體大亨的貝魯斯柯尼，可謂走過必留下痕跡，留下諸多爭議性話題。

貝魯斯柯尼生前在總理任內，推動政治現代化、民主化以及為原本搖搖欲墜的國內經濟加入資本主義新血，至今仍獲得大批支持者擁戴，「謝天謝地，還好有西爾維奧(Silvio)。」

但反對者則抨擊貝魯斯柯尼是義大利政治和文化衰敗的象徵，痛斥他為維護個人商業利益而轉戰政壇的狡猾商人，甚至不惜討好利比亞強人格達費(Muammar el-Qaddafi)和俄羅斯總統普亭的一位卑鄙強人，以及貪好女色的浪蕩子。

貝魯斯柯尼（左）曾因支持普亭（右）入侵烏克蘭的言論遭到抨擊。（美聯社）
貝魯斯柯尼（左）曾因支持普亭（右）入侵烏克蘭的言論遭到抨擊。（美聯社）

羅馬路易斯政府學院(Luiss School of Government in Rome)院長奧西納(Giovanni Orsina)表示，貝魯斯柯尼是讓義大利向上提升還是向下沉淪，實屬「一個非常、非常複雜的問題」，需要留待後世來評價。

義大利新聞媒體Linkiesta編輯羅卡(Christian Rocca)對貝魯斯柯尼持肯定態度，「他透過電視對社會帶來的影響，遠比選舉要來得多。」尤其為義大利電視引進美國體育、肥皂劇、電影和美女綜藝節目；羅卡說：「這些節目變得繽紛燦爛，但原本都是黑白。」

不過批評者卻認為電視傳播通俗文化，滲透整個義大利社會，導致義大利新一代拋棄理想和抱負，成為追求財富的拜金主義者。

但是羅卡透露，貝魯斯柯尼早年在米蘭從事房地產時，為推廣綠色居家環境，在郊區興建大批住宅，但受到附近機場飛機起降影響，住宅滯銷，為了改變飛機航道，貝魯斯柯尼在航道下方興建一家醫院，於是飛機無法飛越上空，而這家醫院就是貝魯斯柯尼臨終地「聖拉斐爾醫院」。

羅卡表示：「這就是貝魯斯柯尼，一位企業家、不法分子和政治家，但不管如何，最終這是一件好事。」

義大利 房地產 普亭

上一則

逃過2次彈劾、1次被起訴…川普「打不死」的原因？

下一則

曾3度任義總理 貝魯斯柯尼逝世 性醜聞、貪腐爭議不斷

延伸閱讀

義大利前總理貝魯斯柯尼一世梟雄 終生遊走法律邊緣

義大利前總理貝魯斯柯尼一世梟雄 終生遊走法律邊緣
義媒：義大利前總理貝魯斯柯尼逝世 享壽86歲

義媒：義大利前總理貝魯斯柯尼逝世 享壽86歲
佛羅倫斯歷史中心旅遊短租再收緊 羅馬考慮跟進

佛羅倫斯歷史中心旅遊短租再收緊 羅馬考慮跟進
義大利外交部長再次重申支持台海維持現狀

義大利外交部長再次重申支持台海維持現狀

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40
舊金山市區治安持續惡化，許多企業和小商業紛紛遷出，圖為遊民睡在舊金山市區戲院門前。(Getty Images)

「這裡像鬼城」舊金山治安差 居民、企業往外逃

2023-06-07 05:57
5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

2023-06-11 02:26

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養