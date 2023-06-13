貝魯斯柯尼一生縱橫政商媒 梅洛尼：義史最有影響力人物

掌控義大利政治文化近20年，三度出任總理的媒體大亨貝魯斯柯尼12日過世，享壽86歲。圖為貝魯斯柯尼2021年2月在羅馬出席活動。(美聯社)

義大利 前總理貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)過世後，現任義大利總梅洛尼(Giorgia Meloni)盛讚他是「義大利史上最有影響力的人之一」，出身房地產 和媒體大亨的貝魯斯柯尼，可謂走過必留下痕跡，留下諸多爭議性話題。

貝魯斯柯尼生前在總理任內，推動政治現代化、民主化以及為原本搖搖欲墜的國內經濟加入資本主義新血，至今仍獲得大批支持者擁戴，「謝天謝地，還好有西爾維奧(Silvio)。」

但反對者則抨擊貝魯斯柯尼是義大利政治和文化衰敗的象徵，痛斥他為維護個人商業利益而轉戰政壇的狡猾商人，甚至不惜討好利比亞強人格達費(Muammar el-Qaddafi)和俄羅斯總統普亭 的一位卑鄙強人，以及貪好女色的浪蕩子。

貝魯斯柯尼（左）曾因支持普亭（右）入侵烏克蘭的言論遭到抨擊。（美聯社）

羅馬路易斯政府學院(Luiss School of Government in Rome)院長奧西納(Giovanni Orsina)表示，貝魯斯柯尼是讓義大利向上提升還是向下沉淪，實屬「一個非常、非常複雜的問題」，需要留待後世來評價。

義大利新聞媒體Linkiesta編輯羅卡(Christian Rocca)對貝魯斯柯尼持肯定態度，「他透過電視對社會帶來的影響，遠比選舉要來得多。」尤其為義大利電視引進美國體育、肥皂劇、電影和美女綜藝節目；羅卡說：「這些節目變得繽紛燦爛，但原本都是黑白。」

不過批評者卻認為電視傳播通俗文化，滲透整個義大利社會，導致義大利新一代拋棄理想和抱負，成為追求財富的拜金主義者。

但是羅卡透露，貝魯斯柯尼早年在米蘭從事房地產時，為推廣綠色居家環境，在郊區興建大批住宅，但受到附近機場飛機起降影響，住宅滯銷，為了改變飛機航道，貝魯斯柯尼在航道下方興建一家醫院，於是飛機無法飛越上空，而這家醫院就是貝魯斯柯尼臨終地「聖拉斐爾醫院」。

羅卡表示：「這就是貝魯斯柯尼，一位企業家、不法分子和政治家，但不管如何，最終這是一件好事。」