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曾3度任義總理 貝魯斯柯尼逝世 性醜聞、貪腐爭議不斷

編譯陳韻涵／綜合12日電
掌控義大利政治文化近20年，三度出任總理的媒體大亨貝魯斯柯尼12日過世，享壽86歲。(美聯社)
掌控義大利政治文化近20年，三度出任總理的媒體大亨貝魯斯柯尼12日過世，享壽86歲。(美聯社)

掌控義大利政治文化近20年，三度出任總理的媒體大亨貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)12日過世，享壽86歲。

貝魯斯柯尼的死訊由現任義大利總理洛尼(Giorgia Meloni)發布聲明中證實，稱貝魯斯柯尼在米蘭的聖拉斐爾醫院(San Raffaele)逝世，但未透露死因。

義大利地方教區表示，貝魯斯柯尼的國葬儀式14日將於米蘭大教堂(Duomo)舉行。

貝魯斯柯尼4月曾因肺疾住院治療，當時的病況跟之前的慢性白血病有關，而他上周又因為慢性白血病及其他病灶住院；醫師曾透露，貝魯斯柯尼罹患「慢性髓性單球性白血病」，這是一種常見於長者的罕見血癌。

貝魯斯柯尼擔任中間偏右派「義大利前進黨」(Forza Italia)的黨主席，該黨去年9月大選後，與梅洛尼政府結盟，貝魯斯柯尼當選參議員，但很少公開露面。

媒體圈億萬富豪貝魯斯柯尼作風高調，他1994年至2011年三度擔任總理，領導四任政府，他用拚經濟的承諾來討好選民，最後卻因國家的債務危機被迫下台。

對義大利人而言，貝魯斯柯尼話題不斷，摻雜喜悲與桃色；對經濟學者而言，他把經濟推向低谷；對政治學者而言，他代表電視對選民影響力的斗膽實驗；對小報記者而言，他則是醜聞、失態、猥褻侮辱和桃色風波的源泉。

貝魯斯柯尼從未擺脫官司紛擾，其中多數涉嫌收賄或商業欺詐，但他只被定罪一次，幾乎所有案子不是上訴至最高法院宣判無罪，就是超過法定追訴期。

貝魯斯柯尼常批評司法機關，指左翼法官基於政治動機找他麻煩，自視無辜受害者。

2013年，貝魯斯柯尼因企業稅務欺詐被定罪，最高法院維持原判，他當時的國會議員身分被褫奪。不過，他並未坐牢，而是被派到阿茲海默症(Alzheimer's Disease)患者之家社會勞動服務一年。

義大利 梅洛尼 阿茲海默症

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