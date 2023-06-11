我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

密州倉庫偷車→亞州洗白出售 福特F-150連續竊車案 流水線銷贓

編譯盧炯燊／綜合10日電
警方查獲竊車集團以流水線方式作業，車在密西根州被偷，迅速在亞利桑納州出售。圖為同型的全新福特F-150電動卡車。(路透)
警方查獲竊車集團以流水線方式作業，車在密西根州被偷，迅速在亞利桑納州出售。圖為同型的全新福特F-150電動卡車。(路透)

最近數個月來，連續出現福特(Ford)新車被盜，受害人涉及西部地區的購車人士、經銷商以及相關公司，經深入調查，其涉及的範圍可能更廣泛。

問題要從去年10月中至12月中，密西根州底特律都會區14輛，總值100萬元新福特F-150皮卡車被竊說起，汽車被偷後大部分運到亞利桑納州出售，至於汽車是如何被偷仍然是個謎。

這些皮卡車是從福特汽車倉庫被竊走，然後運往鳳凰城地區出售給毫無戒心的買家。令人生疑的是，汽車被偷走後，福特或其經營這些倉庫的合作夥伴，在數星期、數個月甚至更長時間內都沒有向警方報失。

由於沒有報失，產權公司、拍賣行及汽車經銷商不會收到警報，透過全國電腦系統也通過安全檢查，最後驗證確實成為合法交易，個案中甚至有卡車給警方尋回前，已經過四次合法交易。

竊車集團的運作是，竊賊偷走汽車後開往鳳凰城，然後有人提交了一份偷來的喬治亞州產權證，當中填寫上福特F-150皮卡車信息，獲得新的產權證便具有合法性，可以透過汽車經銷商在市場出售。

在警方偵破案件後，有不少人才獲悉購到的是失車，多家小型汽車經銷商、產權公司也被騙了。

目前鳳凰城警方已扣押14輛福特F-150皮卡車調查，並通知福特已尋回被竊汽車，但要求福特予以證實。

至於整個竊車案是否涉及更多汽車？去年及今年有多少F-150在密州倉庫被盜？為何主要在密州底特律都會區被盜？是否有「內鬼」參與？福特均一一拒絕媒體查詢。

對於汽車被竊後為何不即時報警，福特也沒有回應，只說汽車盜竊問題很普遍，其他品牌汽車也是目標。

這個龐大的竊盜汽車案，現已衍生出涉及十多個方面的訴訟，甚至有受害人控告其他受害人。

汽車 喬治亞州 亞利桑納州

上一則

警車押送急煞 非裔男癱瘓 康州紐海文市賠償4500萬元

下一則

UFO墜毀事件？眾院監督委會將辦聽證會追查

延伸閱讀

GM跟進福特 用特斯拉充電系統

GM跟進福特 用特斯拉充電系統
特斯拉充電樁邁向產業標準：通用宣布跟進福特加入支持

特斯拉充電樁邁向產業標準：通用宣布跟進福特加入支持
福特電動車主 明春可以用「特斯拉充電樁」了

福特電動車主 明春可以用「特斯拉充電樁」了
車主有福了 福特電動車明春可以用「特斯拉充電樁」

車主有福了 福特電動車明春可以用「特斯拉充電樁」

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
王丹。(記者許君達／攝影)

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

2023-06-04 11:04
佛州州長德桑提斯的妻子凱西·德桑提斯(右)人氣高，是他的祕密武器。(Getty Images)

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

2023-06-04 09:18
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

2023-06-03 04:16
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體