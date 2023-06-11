密州倉庫偷車→亞州洗白出售 福特F-150連續竊車案 流水線銷贓

警方查獲竊車集團以流水線方式作業，車在密西根州被偷，迅速在亞利桑納州出售。圖為同型的全新福特F-150電動卡車。(路透)

最近數個月來，連續出現福特(Ford)新車被盜，受害人涉及西部地區的購車人士、經銷商以及相關公司，經深入調查，其涉及的範圍可能更廣泛。

問題要從去年10月中至12月中，密西根州底特律都會區14輛，總值100萬元新福特F-150皮卡車被竊說起，汽車 被偷後大部分運到亞利桑納州 出售，至於汽車是如何被偷仍然是個謎。

這些皮卡車是從福特汽車倉庫被竊走，然後運往鳳凰城地區出售給毫無戒心的買家。令人生疑的是，汽車被偷走後，福特或其經營這些倉庫的合作夥伴，在數星期、數個月甚至更長時間內都沒有向警方報失。

由於沒有報失，產權公司、拍賣行及汽車經銷商不會收到警報，透過全國電腦系統也通過安全檢查，最後驗證確實成為合法交易，個案中甚至有卡車給警方尋回前，已經過四次合法交易。

竊車集團的運作是，竊賊偷走汽車後開往鳳凰城，然後有人提交了一份偷來的喬治亞州 產權證，當中填寫上福特F-150皮卡車信息，獲得新的產權證便具有合法性，可以透過汽車經銷商在市場出售。

在警方偵破案件後，有不少人才獲悉購到的是失車，多家小型汽車經銷商、產權公司也被騙了。

目前鳳凰城警方已扣押14輛福特F-150皮卡車調查，並通知福特已尋回被竊汽車，但要求福特予以證實。

至於整個竊車案是否涉及更多汽車？去年及今年有多少F-150在密州倉庫被盜？為何主要在密州底特律都會區被盜？是否有「內鬼」參與？福特均一一拒絕媒體查詢。

對於汽車被竊後為何不即時報警，福特也沒有回應，只說汽車盜竊問題很普遍，其他品牌汽車也是目標。

這個龐大的竊盜汽車案，現已衍生出涉及十多個方面的訴訟，甚至有受害人控告其他受害人。