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4年736次車禍17死 特斯拉自駕事故 比想像嚴重

編譯俞仲慈／綜合10日電
特斯拉自駕車推出後，造成逾700起撞車事故，至少有17人死亡。圖為特斯拉車主開啟自動駕駛模式。(路透)
特斯拉自駕車推出後，造成逾700起撞車事故，至少有17人死亡。圖為特斯拉車主開啟自動駕駛模式。(路透)

華盛頓郵報(Washington Post)報導，特斯拉(Teslas)自動駕駛系統自2019年以來，累計發生過736起車禍，造成17人死亡。顯示過去四年來，特斯拉汽車事故發生率激增，也反映當前自動駕駛功能汽車滿街跑的結果，已經構成公路行車安全的一大隱憂。

全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)去年6月首次公布自動駕駛汽車車禍資料，只統計到三起死亡車禍與自動駕駛有確切關聯，不過最新數據顯示，去年5月之後又發生了11起。

而且華郵研究發現，儘管死亡車禍各有不同肇事原因，但有專家認為，特斯拉大幅提升自駕功能並撤除雷達探測器，可能是導致車禍增加的原因。

NHTSA前資深安全顧問康明斯(Missy Cummings)對於特斯拉事故激增表達憂心：「特斯拉車禍比正常數據來得更嚴重，也更具致命性。」並認為特斯拉意外激增的可能原因是過去一年半來，各都市及社區馬路隨處可見特斯拉汽車，他強調：「事實上，任何人或每個人都可以擁有特斯拉，可能會導致事故率增加，是否合理？當然，絕對合理。」

對此，NHTSA表示，已針對特斯拉全自動駕駛系統功能，進行調查。不過其發言人摩拉斯(Veronica Morales)強調：「光靠一份駕駛輔助系統的車禍報告，並不意味著技術就是肇事原因。」並呼籲全國駕駛：「任何先進駕駛輔助系統都需要駕駛親自操作，並全程完全掌控駕駛任務，因此各州法律皆要求駕駛個人對其車輛操作負起全責。」

特斯拉老闆馬斯克(Elon Musk)向來堅持駕駛輔助系統利大於弊，他在去年表示：「當你知道提高(駕駛)自主權可以減少傷亡，我認為就有道德義務去發展，即使知道會遭受許多人的控訴與指責。」

特斯拉 車禍 汽車

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