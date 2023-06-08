長期鬧不合 佛州白女槍殺非裔鄰居遭逮

佛州白人女子蘇珊‧洛林茨 涉嫌於2日晚在自家門口槍殺非裔鄰居、四個孩子的母親雅吉克‧歐文斯(圖)，6日被逮捕和起訴。(美聯社)

佛羅里達州 白人女性蘇珊‧洛林茨 (Susan Louise Lorincz) 涉嫌於2日晚在自家門口槍殺非裔 鄰居、四個孩子的母親雅吉克‧歐文斯(Ajike Owens)，警方確認全案並非自衛、不符「堅守陣地法」(Stand your ground law)後，6日逮捕並起訴洛林茨；佛州 「堅守陣地法」也再次成為人們關注焦點。

警方表示，此案源於長達兩年半的鄰居「失和」，導致了暴力結果。58歲的洛林茨被控犯下持槍過失殺人罪、嚴重疏忽罪、毆打罪和兩項毆打致死罪。

警方指出，35歲的歐文斯兩名9歲和12歲的孩子2日在洛林茨家外玩耍，洛林茨對孩子大吼大叫，並扔出一雙溜冰鞋，擊中其中一個孩子，歐文斯於是前去洛林茨公寓，不久就遭槍殺。

警方未確認是否有人發表過誹謗言論，也未說明種族是否是槍擊案因素之一。

受害者親友、社區領袖與民權律師克魯普(Benjamin Crump)7日舉行記者會，感謝警方的逮捕行動，同時呼籲為歐文斯伸張正義。「這不是什麼困難案例，」克魯普呼籲州檢察官辦公室積極起訴槍手。

多位鄰居表示，歐文斯的小孩常在洛林茨家外面玩，洛林茨常辱罵孩子，讓他們很生氣；2日晚上就是這種情況。警方當晚接獲非法侵入報案後到場，發現歐文斯中槍。

警方說，洛林茨聲稱她的行為是出於自衛，指在她開槍之前歐文斯一直想破門而入。她還說歐文斯過去曾追趕過她，也曾攻擊過她。警方在聽取目擊者陳述並查證後認定，根據佛州法律，洛林茨的行為並不正當。