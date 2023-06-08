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疑個人矛盾 維州高中畢業典禮槍響 父子喪命

記者張筠／維州報導
愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。(美聯社)
愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。(美聯社)

維州里奇蒙(Richmond)的Huguenot高中6日畢業典禮結束後不久，突發槍擊命案，18歲畢業生傑克森(Shawn Jackson)及36歲的父親史密斯(Lorenzo Smith)喪命，另有至少五人受傷；警方7日表示，19歲兇嫌普羅德(Amari Pollard)面臨兩項二級謀殺指控，他疑似與傑克森有長期衝突。

Huguenot高中6日在Altria Theater舉行畢業典禮，這本該是充滿歡笑與祝福的一天，但典禮結束後五分鐘，突然傳出槍響，普羅德向人群開了數槍，導致傑克森和史密斯身亡，另有五人受傷，大量群眾張皇失措。

里奇蒙臨時警長愛德華茲(Rick Edwards)7日表示，普羅德與傑克森過去一年多存在衝突，疑似因此開槍，雙方之間的衝突仍在調查中，「初步調查顯示，這起槍擊案由個人矛盾引發」。

里奇蒙最高檢察官麥克伊晨(Colette McEachin)7日說，普羅德現面臨兩項二級謀殺指控，被拘留不可保釋，普羅德計畫聘請律師，因此法院將繼續審理此案，直到6月末再召開公聽會。

傑克森的母親塔梅佳·傑克森史密斯(Tameeka Jackson-Smith)說，當時全家人在一起參加畢業典禮，但因為人數過多，途中走散，「兒子遇害前不久，剛在畢業典禮上獲得畢業證，他和史密斯一同走向附近公園與家人會合，沒想到卻遭遇悲劇」，當先生和兒子向她走來時，她看見後面有人突然開槍射擊。

塔梅佳稱史密斯為傑克森的父親，不過執法官員事後稱他為傑克森的繼父；「傑克森拿到畢業證書可開心了，他非常努力用功」，塔梅佳說，她和九歲女兒在混亂中被車撞到，女孩腿部受傷，治療後已出院。

警方表示，普羅德當時也參加了畢業典禮，途中離開，疑似去車內拿槍；里奇蒙公校教育總監卡莫斯(Jason Kamras)說，「我無法忘記傑克森躺在地上接受人工復甦搶救的場景。在他去世前20分鐘，我還和他握手，祝他畢業快樂」。

卡莫斯說，該公校剩下的畢業典禮都將改至下周，全部在學校舉行，且會加強安保；不少學生和家長對此案留下陰影，學校和執法機構表示會盡快提供心理支持，幫助各家庭走出陰霾。

維州里奇蒙的Huguenot高中6日畢業典禮結束後不久，突發槍擊命案，19歲兇嫌...
維州里奇蒙的Huguenot高中6日畢業典禮結束後不久，突發槍擊命案，19歲兇嫌普羅德(圖)面臨兩項二級謀殺指控，他疑似與被害人傑克森有長期衝突。(美聯社)
維州Huguenot高中6日在Altria Theater舉行畢業典禮，卻發生槍...
維州Huguenot高中6日在Altria Theater舉行畢業典禮，卻發生槍擊命案，18歲高中畢業生傑克森及父親喪命。(美聯社)
維州Huguenot高中6日在Altria Theater舉行畢業典禮，卻發生槍...
維州Huguenot高中6日在Altria Theater舉行畢業典禮，卻發生槍擊命案，18歲高中畢業生傑克森及父親喪命。(路透)

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