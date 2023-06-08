佛州禁中國公民置產 華人要求法官擋下新法

佛州華人6日透過律師向聯邦法院申請禁制令，要求法官擋下由佛州州長德桑提斯簽署的禁止中國公民在州內購買土地的法案。圖為華人上街遊行，抗議德州推動類似立法。(Getty Images)

禁止中國公民在州內購買土地的佛羅里達州SB264法案，今年5月在共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署後生效，7月1日即將實施；佛州 華人6日透過律師向聯邦法院申請禁制令，要求法官擋下這項新法。

反對佛州新法的批評人士指出，SB264法案內容過於模糊，恐將在佛州裡製造面積龐大的「排華區域」(Chinese exclusion zones)，包括佛州規模最大的城市。

美國公民 自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)佛州分部律師團6日向位於塔拉哈西(Tallahassee)的聯邦區域法院申請緊急臨時禁制令(emergency preliminary injunction)時在動議書中寫道，SB264法案無法提供合理機會讓普通智商的民眾了解他們的房地產 是否受到新法規範。

亞美法律援助處與教育基金(The Asian American Legal Defense and Education Fund)今年5月加入美國公民自由聯盟對佛州提告。

佛州經濟機會廳(Department of Economic Opportunity)、佛州農業廳長辛普森(Wilton Simpson)等佛州機關均被列為被告。

過去幾個月裡，包括加州、德州等州陸續推出禁止中國公民購地的類似提案，佛州則率先完成立法。

德桑提斯7日在亞利桑納州出席活動時說，中國公民在佛州的人數出現大量增加，「很顯然，中國共產黨對我們國家具有重大威脅，我們必須確保我們注意到這一點」。

根據佛州新法，任何人購買距離軍事基地、軍事設施或列為重大基礎建設周圍10哩內的土地或房地產時，必須簽署宣誓書(affidavit)表明並不是州法限制購地的對象。