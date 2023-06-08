全美房價連7個月跌 回落近尾聲

全美去年夏季開始的房價回落可能已接近尾聲。圖為加州Petaluma一幢新建房屋。(Getty Images)

房地產網站Zillow的房價 指數(Zillow Home Value Index，ZHVI)顯示，房價連續七個月穩步下降後，3、4月小幅回升，表明全美去年夏季開始的房價回落可能已接近尾聲。

2月美國平均房價為33萬6729元，3月平均房價上升至33萬7907元，截至4月，美國平均房價為33萬9048元，根據Zillow房價指數，平均房價高峰為去年8月的34萬1607元。

「全國房地產經紀人協會」(National Association of Realtors)近期的數據表明，在全國房市兩年來的繁盛後，2023年第一季全國三分之一地區的房價下跌。

雖然現在市場普遍增強，中西部、南部與東北部分地區的價格上升，但也有些例外，新冠疫情 期間房市繁榮期間，價格上漲最多的西部地區城市在過去幾個月跌幅最大，房價持續下跌。

疫情期間新興都市、德州奧斯汀的房價下跌的速度最快；舊金山 也受到疫情後房市萎縮的嚴重打擊。

4月奧斯汀的房價同比下跌9.98%，舊金山房價同比下降9.92%。

加州聖荷西(San Jose)房價同比下降9.46%；西雅圖房價同比下降7.53%；沙加緬度(Sacramento)房價同比下降6.85%；鳳凰城房價同比下降5.78%；拉斯維加斯房價同比下降5.63%。

但這些城市的房價並非一路不斷下滑；幾個城市的房價4月出現月度增長。

與3月相比，舊金山4月的房價上升1.3%；聖荷西4月房價月增1.5%；西雅圖月增1.2%；沙加緬度月增0.8%；鳳凰城月增0.34；拉斯維加斯月增0.28%。全國平均房價4月的月增率為1%。

Zillow指出：「這些西岸市場在新發布的房源中出現最大的收縮，這有助於解釋為何這些城市的房價下跌在春季出現反轉。」