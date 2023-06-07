PGA從要求選手效忠到與LIV合併 華爾街日報：金錢贏了

LIV與PGA合併後，沙烏地阿拉伯官方基金「公共投資基金」(PIF)總監亞西爾-魯馬揚(圖)將加入PGA董事會，成為新集團主席，PGA主席摩納翰將擔任集團執行長。(美聯社)

美國職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)花了一年時間，試圖讓全球相信它站在某種「道德制高點」；它要求高球 選手持續效忠，指責任何加入競爭對手LIV職業高爾夫巡迴賽(LIV Golf)者，是在支持它背後金主沙烏地阿拉伯 「體育清洗」其人權紀錄；但現在，一場號稱為高爾夫的未來而進行的正義之戰，以出人意料的合併告終。

「金錢贏了」，華爾街 日報分析指出，這句話在體育界從未像現在這般貼切。

PGA Tour老闆摩納翰(Jay Monahan)曾帶頭反對LIV，稱它根本是個「花幾十億元買比賽的外國君主制」，現在他將成為合併後的新集團執行長。LIV金主、沙國公共投資基金總監亞西爾-魯馬揚(Yasir Al-Rumayyan)將是集團主席。

接下來幾周，人們必然會探究PGA領導者是不是一群偽君子；畢竟他們讓人以為他們在為正義而戰、將投奔到LIV的選手逐出PGA美巡賽，轉身卻與LIV達成合併協議。簡而言之，在羞辱向「錢」看的球員之後，美巡賽也跟著向「錢」行。

PGA Tour和LIV持續處於激烈的反壟斷訴訟中，這場合併交易，確實消除了曠日廢時、代價高昂的法庭之爭。

仍待確定的是，布魯克斯-科普卡(Brooks Koepka)、前球王強森(Dustin Johnson)等這些據稱領到高達1億5000萬元投奔LIV獎金的選手，是否會在今年或以後重新加入PGA Tour。

另一方面，那些在LIV大挖角期間挺身而出，提醒世人沙烏地阿拉伯種種侵犯人權行為、涉嫌參與殺害異議記者、「華盛頓郵報」專欄作家卡舒吉(Jamal Khashoggi)的人，必然會感到憤怒，覺得自己被利用了。