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PGA、LIV合併 沙烏地跨入全球體壇 從暴發戶變主要玩家

編譯尤寶琪／綜合6日電
美國男子職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)與PGA歐洲巡迴賽(PGA European Tour)決定與競爭對手、由沙烏地阿拉伯官方支持的LIV職業高爾夫巡迴賽合併。圖為LIV今年5月在維州舉行的賽事。(歐新社)
美國男子職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)與PGA歐洲巡迴賽(PGA European Tour)決定與競爭對手、由沙烏地阿拉伯官方支持的LIV職業高爾夫巡迴賽合併。圖為LIV今年5月在維州舉行的賽事。(歐新社)

美國職業高爾夫巡迴賽(PGA)與其競爭對手LIV職業高爾夫巡迴賽，6日宣布合併；有鑑於後者主要是由沙烏地阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund)資助成立的，因此這起交易也被外界視為，是沙烏地阿拉伯進入全球體壇的雄心，終於取得重大勝利。

通過與PGA巡迴賽的合併，沙國終於取得未來對高爾夫球運動的巨大影響力。這筆交易還將能幫助沙國洗白在體壇形象，從搞事的暴發戶變成全球體壇主要玩家。

紐約時報報導，沙國的野心一直以來都是要掌控全球體壇；透過建立一個快速成長到足以對抗並威脅老牌PGA巡迴賽的新賽事，然後將其逼上談判桌；沙烏地藉此擴大自己在體壇和娛樂產業影響力的同時，外界也預計沙國會以此為藍圖，用同樣的手法進入其他領域，進一步達成野心。

根據合併聲明，公共基投資基金將對合併旅遊中的新投資擁有優先購買權，且有權否定引入任何新投資者，藉此確保自己權力不會因此被稀釋。

這筆交易是在PGA與LIV捲入反壟斷索賠的訴訟後提出，一旦交易完成，所有未決訴訟也將畫上句點；這交易也將保護「公共投資基金」總監亞西爾-魯馬揚魯梅揚被美國審查的可能性。魯梅揚同時還擔任沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)董事長一職，並是一級方程式賽車的長期贊助商。

除了高爾夫外，公共投資基金還在18個月前入主了英超新晉豪門紐卡索聯(Newcastle United)，並將目光放到了板球、網球和電競，透過公共基投資基金成立Savvy Games Group，並計畫投資378億元，將沙國打造成全球電玩中心。

圖為前總統川普(左)和他的兒子艾瑞克今年5月參加在維州舉行的LIV高爾夫球賽事。...
圖為前總統川普(左)和他的兒子艾瑞克今年5月參加在維州舉行的LIV高爾夫球賽事。(路透)

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