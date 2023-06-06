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蘋果新品亮點 AI助攻性能 15吋MacBook Air全球最薄

編譯俞仲慈／綜合5日電
Apple推出15吋MacBook Air，是全球最輕薄的筆記型電腦，售價自1299元起跳。（歐新社）
Apple推出15吋MacBook Air，是全球最輕薄的筆記型電腦，售價自1299元起跳。（歐新社）

蘋果(Apple)5日舉行的開發大會WWDC，向全球果粉公開最新研發的產品，推出擴增實境(AR)「頭戴式裝置Vision Pro」，執行長庫克(Tim Cook)盛讚此產品是結合虛擬和現實的「顛覆性產品」，可能將改變用戶與其周圍世界的互動方式。蘋果並公布全球最輕薄的筆記型電腦15吋MacBook Air。

Apple的AR技術成熟之賜，Vision Pro可將虛擬圖像和現實世界重疊成影像，因此用戶看到的畫面會以虛擬形式出現，而身旁的人會覺得戴著大型滑雪鏡的人在空氣操作，副總裁戴伊(Alan Dye)表示：「你永遠不會與周圍隔絕，你可以看到他們、他們也可以看到你。」明年初推出時，Vision Pro售價為3499美元。

蘋果5日公開新產品「頭戴式裝置Vision Pro」，執行長庫克盛讚是結合虛擬和...
蘋果5日公開新產品「頭戴式裝置Vision Pro」，執行長庫克盛讚是結合虛擬和現實的「顛覆性產品」。（Getty Images）

Apple以AI技術更新產品性能，例如語言輸入自動對「更正完整句子」並具有預測文句的功能，Apple軟體工程資深副總裁費德瑞吉(Craig Federighi)表示：「對於加快打字速度，預測文句可以加速完成添加或更改字彙。」

Apple發布會上，推出安裝M2處理器的15吋MacBook Air，是全球最輕薄的筆記型電腦，厚度僅0.45吋、重量只有3.3磅，電池續航時間18小時，性能明顯高於Intel處理器的MacBook Air，售價自1299元起跳。

除了最新款MacBook Air，Apple還推出M2 Max和M2 Ultra晶片作為Mac Studio升級配件，可以以極快速度下載App，性能號稱比M1 Max 快25倍。

另外Apple預計今年下半年，公布iOS17系統更新，加入AI技術以便用戶和他人通話、發送簡訊時，更具有獨特性與客製化；同時Apple也推出語音郵件新功能，方便用戶可以決定忽略或接聽；另外Name Drop小工具可透過iPhone手機靠近，相互分享訊息。

Apple針對Watch、iPad和AirPods產品需要，升級軟體功能。iPad將具備鎖定畫面功能，包括個性化壁紙和交互式小工具，方便用戶清楚擷取訊息並快速執行操作；Apple Watch也將升級成智慧型堆疊(smart stack)，方便用戶學習服藥日誌、日記、查看睡眠等小工具使用。

同時Apple也將為無線AirPods安裝「自動適應音頻」新功能，可以降低外在環境的干擾噪音並了解用戶偏好，以便即時更改音頻。

蘋果5日公開新產品「頭戴式裝置Vision Pro」可將虛擬圖像和現實世界重疊成...
蘋果5日公開新產品「頭戴式裝置Vision Pro」可將虛擬圖像和現實世界重疊成影像。（Getty Images）

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