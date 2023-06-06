證交會告幣安、CEO趙長鵬 涉挪用客戶數十億資金

美證交會指控「幣安公司」將數十億元客戶資金混在一起，祕密轉進創辦人趙長鵬掌控的另一家公司。（路透）

美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)5日指出，全球規模最大加密貨幣 交易平台「幣安公司」(Binance)不當處理客戶資金，對於營運方式則對美國主管機關及投資 人說謊；證交會指控「幣安」將數十億元客戶資金混在一起，祕密轉進創辦人趙長鵬(Zhao Changpeng)掌控的另一家公司。

紐約時報 分析，整起案件在證交會全面徹查之下，恐將改變加密貨幣市場的權力與財富版圖。這是「幣安」今年第二次遭到美國聯邦機關指控逃避旨在保護美國投資人的法律。

號稱平均每日交易量高達650億元的「幣安」，早就引起美國主管機關注意。聯邦主管機關嘗試對充滿反政府主義色彩的加密貨幣產業祭出管控措施之際，「幣安」儼然成為被鎖定的主要目標。

證交會5日向華府特區美國聯邦區域法院提交的136頁民事訴狀中指出，「幣安」把數十億元客戶資金混在一起，偷偷轉到趙長鵬控制的關係企業Merit Peak Limited。

訴狀中說，關於旗下系統偵測、控管交易操控能力，以及限制美國用戶在國際交易平台操作的規定，投資人都被「幣安」誤導。訴狀寫道，「幣安」與趙長鵬「自我圖利數十億美元，卻讓投資人資產面臨高度風險」。

「幣安」5日發表聲明表示，公司主管一直與主管機關洽談，希望達成和解，對於證交會訴諸司法的結果感到「失望」、「灰心」。「幣安」在聲明中說，對於數位資產產業而言，這起訴訟不僅誤導，而且故意拒絕提供數位貨幣產業迫切需要的透明化與規範。

「幣安」也反控證交會刻意趕時間提告，因為主管機關上周才發函要求「幣安」提供26件檔案。

紐約時報分析，數位貨幣交易彷彿拓荒時代美國蠻荒西部(Wild West)，美國主管機關及聯邦檢察官希望建立管控措施，並且強迫數位貨幣圈主要玩家必須遵守美國法律，這起案件便是最新行動。