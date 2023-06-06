蘋果首款「MR頭盔」亮相 一副高達3499元 最快明年初上市

蘋果跨進頭戴裝置的競爭領域，但3499元的高訂價，還有待市場的考驗。（路透）

蘋果 公司(Apple )5日在其全球開發者大會(WWDC)上發表了其混合實境(MR)頭戴設備Vision Pro；這款售價起價就高達3499元的產品是自2014年「蘋果手表」(Apple Watch)以來的第一款主要新產品，預計最快2024年初上市。

Vision Pro將允許用戶在周圍空間中以全新方式操作應用程式，用戶可以用眼睛、聲音來控制，瀏覽應用程式，並用聲音進行搜索；這款設備可配合空間音訊觀看包括三度空間(3D)畫面在內的電影、查看自己的相片或影音以及玩電子遊戲；它還可以用於視訊會議、微軟Office工具等。

來源：Apple

蘋果5日在開發者大會上發表8年來的最重要新產品，頭戴式設備Vision Pro，結合擴充實境及虛擬實境功能，預計將掀起頭戴裝置的新競爭。(Getty Images)

蘋果執行長庫克(Tim Cook)5日出席活動，詳細介紹將電腦圖形疊加到現實世界的擴增實境(AR)的潛力，並表示該技術最終可能成為大多數人的日常設備，其影響可能類似於網路的發明。

在蘋果公司發表該產品後股價下跌，回吐當天早盤的漲幅。

這款產品的問世也開啟了蘋果和開發自有VR 頭盔的臉書母公司Meta之間，在這個尚未紅火新市場公開競爭的新時代；Meta上周表示，其最新型號Quest 3將於今年稍後發表。

借助名為EyeSight的功能，蘋果頭戴設備可以變得透明或不透明，以向用戶周圍的人示意，告知他們操作者是否正沉浸在體驗中或可以進行互動。空間音訊會讓用戶感覺完全沉浸在體驗中，包括感知附近的其他物品。

Vision Pro耳機採用可調節和可互換的套件，適合不同的臉型和尺寸。

蘋果執行長庫克示範Vision Pro的功能，顯示他對自家這項產品的信心。(Getty Images)

Vision Pro的3499元售價是Meta虛擬實境(VR)高階機種Quest Pro價格999元的三倍以上，Vision Pro將於明年上半年在蘋果公司官網和全美蘋果零售店開賣，並於明年稍晚在更多國家上市。

部分開發者和媒體參加了在蘋果加州總部Apple Park舉辦的實體活動，蘋果執行長庫克(Tim Cook)並在現場現身，還在發表會預錄影片播放前預告「今天將是蘋果『「歷史性的一天』」。

蘋果同時發布Vision Pro的許多合作夥伴關係。「迪士尼」執行長艾格(Bob Iger)上台宣布Disney+從該設備發布第一天起就可以在Vision Pro上使用；在蘋果宣布與遊戲開發平台Unity建立合作夥伴關係後，後者股價飆升17.16%，交易一度暫停。

至少從2016年開始，蘋果就在一個名為「技術開發組」的部門從事頭戴設備硬體和軟體方面的開發工作。5日的發表會是多年開發的結晶，其中有些是秘密開發的，有些是之前為iPhone發表的面向公眾的基礎工作，例如深度感應相機和軟體。

蘋果發表虛擬實境(VR)頭盔，代表更全面的VR產業一直在努力滿足對該技術的高度期望；目前，它被認為是「混合實境」或VR，可以經由安裝在頭盔上的鏡頭觀看外部世界。