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美國預期壽命跌至76.1歲 少數州下滑拖累

編譯徐薏茹／綜合4日電
最新的研究發現，自1930年代以來，超過50個國家的預期壽命超過美國。（Getty Images）
最新的研究發現，自1930年代以來，超過50個國家的預期壽命超過美國。（Getty Images）

美國的預期壽命出現自第二次世界大戰以來最大的降幅，這一議題在新冠疫情期間再度受到關注，美國公共衛生期刊(AJPH)最新公布的研究發現，自1950年代以來，國家的預期壽命一直處於劣勢，而且此後情況一直未有改善；該研究還表明，自1930年代以來，超過50個國家的預期壽命超過美國，部分原因可能要歸咎於少數幾個州。

研究作者、維吉尼亞聯邦大學(VCU)社會與健康中心名譽主任伍爾伏(Steven Woolf)指出，20世紀初期，美國的預期壽命開始大幅增長，主要歸因於公衛進步，如疫苗及衛生。

這一增長趨勢一直持續至1950年代，當時美國預期壽命位居世界第12名；然而成長率於1955年開始下滑，一直到1968年，美國預期壽命的世界排名掉到第29名。

伍爾伏說，預期壽命開始下降的時機遠比許多研究員以為的還要早，「當問起這一問題是何時開始的，我們會引用1980年代的數據，因為我們的歷史數據追溯得不夠久，好來觀察之前發生什麼情況，1950年代預期壽命下滑的問題引發對當時情況的猜測。」

根據該研究數據，預期壽命的成長率於1974年回升，接著再度於1983年減速。

聯邦疾病防治中心(CDC)2021年的臨時數據顯示，美國預期壽命跌至76.1歲，是自1996年以來的最低點。

伍爾伏表示新的研究依靠聯合國人口司及美國死亡率數據庫，確切排名及年度的變化可能有誤差。

但麥迪遜威斯康辛大學(UW–Madison)副教授英格曼(Michal Engelman)表示整體要點仍然一致，這一時間軸顯示，預期壽命可能受到系統性因素的嚴重影響，遠大於個人健康選擇。

報告指出，自1950年代以來，預期壽命在全國各州以不同的速率成長。東北部及西部各州的增長最快，中南部及中西部州的成長最慢。

這些發現支持先前的研究，顯示決策如何影響健康結果，最終影響預期壽命。

聯邦疾病防治中心 疫情 疫苗

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