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AI無人機演習中反殺操作員？空軍否認

編譯廖振堯／綜合4日電
無人機在軍事上用途日廣，圖為南韓軍隊操作無人機。(歐新社)
無人機在軍事上用途日廣，圖為南韓軍隊操作無人機。(歐新社)

空軍實驗戰機試飛員漢米爾頓上校(Tucker Hamilton)上月在英國倫敦的研討會「未來空戰及太空能力峰會」(Future Combat Air & Space Capabilities Summit)中敘述，曾有人工智慧(AI)控制的無人機在演習中反攻操作員的情況，引起各界關注；美國空軍已否認曾經進行前述的演習。

在研討會網站上的評論總結中，漢米爾頓演講中描述一項模擬測試，當中AI無人機的設定為識別和摧毀敵方防空系統，最終攻擊權則在操作員手中。但操作員下達「忽略摧毀目標」的命令時，AI系統認為操作員干擾其達成目標，因而轉向攻擊操作員。

無人機在軍事上用途日廣，圖為波音公司開發可配備雷射武器的無人機。(路透)
無人機在軍事上用途日廣，圖為波音公司開發可配備雷射武器的無人機。(路透)

漢米爾頓並說，這表明AI可以自行想出「意想不到的策略」只為達成目標，因此不應過分依賴AI。

不過，空軍發言人史特凡內克(Ann Stefanek)在聲明中表示，空軍尚未進行任何此類AI無人機模擬，也將致力於以合乎道德且負責的方式使用AI技術。「該名上校的言論似乎是斷章取義的，他應只是以軼事性質講述該情況。」

漢米爾頓也向研討會聲明，他演講中發言錯誤，「AI無人機叛變模擬」只是個假設性的「思想實驗」，與軍方無關。漢米爾頓說從未進行過該實驗、也不需要進行實驗就能了解甚麼是合理的結果；雖然這只是假設的例子，但也說明AI帶來的現實挑戰，也是空軍致力於AI道德發展的原因。

西英格蘭大學航空航天工程教授、無人機專家賴特(Steve Wright)受BBC訪問時表示，無人機控制系統需要擔心兩件事：「做對的事」和「別做錯的事」，漢米爾頓的假設就是後者的典型例子。

有「AI教父」之稱的蒙特婁大學電腦科學教授班吉歐(Yoshua Bengio)則說根本不該允許軍隊使用AI，這可說是「AI最糟的應用領域」之一，AI安全性應優先於實用性。

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