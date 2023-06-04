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共和黨總統參選人8月23日首場辯論會 可能看不到川普

編譯徐薏茹／綜合3日電
共和黨全國委員會訂8月份舉行第一場總統參選人辯論，但川普並未表態會參加。圖為2016年川普參加共和黨總統參選人辯論的資料照片。(路透)
共和黨全國委員會訂8月份舉行第一場總統參選人辯論，但川普並未表態會參加。圖為2016年川普參加共和黨總統參選人辯論的資料照片。(路透)

共和黨全國委員會(RNC)2日宣布，第一場2024年共和黨總統參選人辯論將於8月23日在威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)舉行；共和黨全委會同時公布辯論候選人參與的資格標準。

參與要求包括必須承諾支持最終的共和黨提名總統候選人，這可能讓部分候選人退出辯論，包括前總統川普，他曾向電台主持人休威特(Hugh Hewitt)透露，若其他人贏得初選，他不保證會支持黨內提名人選，將取決於誰獲得提名；川普也質疑，他在共和黨初選民調中遙遙領先，為何要參與辯論。

辯論規則要求候選人必須在三項全國民調中達到1%支持率的門檻；此外，必須有來自4萬名個別捐款人的競選捐款紀錄，這是相對高的標準，前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)批評這一規定將「有利於透過極端言論及製造恐懼戰術獲得線上捐款的候選人」。

作為必須在三個全國民調獲得1%支持率的替代方案，共和黨全委會表示候選人也可以在2次全國民調中達到1%，以及在愛阿華、新罕布夏、南卡羅來納、內華達州至少一個州的全州民調中獲得1%支持率。

共和黨全委會表示，候選人還需要來自至少20個州與海外領土、每個州至少200名個別捐贈者的捐款。

候選人還必須簽署承諾，同意在選舉期間不參與任何非RNC批准的辯論。

明年將與拜登競爭總統的可能人選一直在增加，除了川普，已宣布參選的包括佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、前阿肯色州州長哈欽森、生物科技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)；其他預計將加入戰局的還有前副總統潘斯、前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)、北達科他州州長伯古姆(Doug Burgum)。

除了川普，德桑提斯、海理、史考特幾乎確定能達到參與辯論的門檻。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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