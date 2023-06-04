角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

佛州州長德桑提斯的妻子凱西·德桑提斯(右)人氣高，是他的祕密武器。(Getty Images)

佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)雖然在黨內初選民調中仍落後前總統川普，但一些共和黨 選民認為其妻凱西(Casey DeSantis)的形象與理念將為他大大加分，是德桑提斯角逐2024年總統大選活動的「祕密武器」。

路透報導，德桑提斯一直被批評「僵硬且缺乏魅力」，不過有選民表示凱西戰勝乳腺癌的故事令人振奮，相信她可以幫助軟化德桑提斯的形象。凱西先前曾任地方電視台新聞主播，現在則被外界視為德桑提斯最親密的政治顧問，不僅陪同參與最近的造勢活動，也為德桑提斯的政策辯護。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

上周在新罕布夏州 拉科尼亞(Laconia)一場活動上，凱西指出她的丈夫頂住壓力，堅持嚴格的新冠疫情限制。至於德桑提斯過去嚴詞抨擊左派的強硬立場，凱西說這對於保護和捍衛美國理念是必要的，「他從不退縮，他不走阻力最小的路，總是堅持做正確的事。」

活動結束後，凱西在大廳停留的時間也比德桑提斯長，並與選民致意、合影留念。

凱西過去便曾在德桑提斯競選連任州長時發揮作用，她組織「Mamas for DeSantis」活動，支持他在保守派教育、父母權利的議程。新罕布夏州貝爾納普郡(Belknap county)共和黨副主席蘭伯特(Doug Lambert)說，她關注兒童和家庭議題，留給大家深刻的印象，「別跟我說她不是角逐第一夫人的材料，她是真材實料的。」

新罕布夏州支持共和黨候選人的婦女俱樂部主席尼爾森(Suzanne Nelson)表示，凱西的形象是熱情、樂於助人、聰明、有愛心。「我喜歡德桑提斯的言論，但我認為是凱西能有所作為。」

共和黨政治顧問霍夫曼(Jeanette Hoffman)說，42歲的凱西與年長的拜登夫婦相比，也顯得年輕而充滿活力。「她絕對是他競選活動的資產，雖不確定這對初選有多大影響，但以她作為競選活動門面是明智的。」

相較之下，川普妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)並不常出現競選場合，長女伊凡卡(Ivanka Trump)更已表態不會參加川普競選2024年的各種造勢活動。