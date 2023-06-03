淫魔艾普斯坦獄中生活難熬 自殺前帳戶只剩566元

「淫魔」艾普斯坦於2019年8月在監獄自殺，這是司法部報告，顯示他的帳戶只剩下566元。(美聯社)

2019年8月10日，66歲「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)在紐約曼哈頓監獄 牢房自殺死亡近四年後，美聯社取得的逾4000多頁文件內容顯示，艾普斯坦無法適應獄中生活，對牢房的噪音、甚至馬桶漏水聲都感到沮喪，也曾企圖自殺過。

「淫魔」艾普斯坦於2019年8月在監獄自殺，這是他在2017年被列入紐約州性罪犯的檔案照。(美聯社)

獄中稱打電話給他去世的母親

這批文件顯示，艾普斯坦8月結束自己生命前一天，聯邦法官開啟了有關他的性虐待訴訟約2000頁文件。當晚，他取消與律師會面，打電話給家人。備忘錄顯示，艾普斯坦告訴獄卒，他正打電話給他母親；但他母親已去世15年了。

美聯社依「信息自由法」於1日自聯邦監獄局 (Federal Bureau of Prisons)取得的文件，包括導致艾普斯坦自殺的詳細心理事件重建、他的健康史、內部機構報告、電子郵件、備忘錄等；提供迄今有關他被拘留、死亡和聯邦監獄局反應混亂的最完整紀錄，也有助消除圍繞艾普斯坦自殺的許多陰謀論，凸顯監獄局的根本過失，包括嚴重人員短缺和員工怠忽職守等，如何導致他的死亡。

「淫魔」艾普斯坦被列入自殺觀察名單後，監獄人員須定時記下他的動態，自殺觀察紀錄的封面。(美聯社)

對獄中噪音感到沮喪

這些文件還為了解艾普斯坦入獄36天期間的行為，提供新窗口；其中包括他曾試圖寄信給另一名因性侵數十位女性運動員而被定罪的前美國奧運體操隊隊醫納薩（Larry Nassar）。

艾普斯坦因聯邦性交易和共謀指控被捕，2019年7月6日被關入紐約大都會 懲教中心（Metropolitan Correctional Center）後，曾努力適應獄中生活，但他對監獄的噪音和自己缺乏睡眠感到沮喪，後來，牢房馬桶還出現問題。

7月18日他被拒絕保釋，若罪名成立，將面臨最高45年刑期。四天後，獄方發現艾普斯坦企圖用床單纏住脖子自殺未遂，脖子擦傷和挫傷；他開始接受心理觀察；在31小時自殺觀察期結束後，他堅稱自己沒有自殺傾向，告訴監獄心理學者他「生活很美好」，結束生命「太瘋狂」。

「淫魔」艾普斯坦被列入自殺觀察名單後，監獄人員須定時記下他的動態，這是他死前的紀錄。(美聯社)

獄官打混未及時發現問題

艾普斯坦結束自己生命當晚負責看守的兩名獄警，被控假造監獄紀錄，好讓自己看似在發現他死亡之前已完成必要檢查。檢察官指稱，兩名獄警坐在距艾普斯坦牢房僅15呎的辦公桌前，上網選購家具和摩托車，並在牢房公共區域閒晃，卻未進行每30分鐘一次的必要巡視。

原與艾普斯坦同牢房的囚犯，因前一日法庭聽證沒有回來，獄方也未將另一囚犯與他配對，讓他獨自在牢房。

當局寫道，審判在即，加上缺乏重要的人際關係以及可能在獄中度過餘生的念頭，可能是導致艾普斯坦自殺的原因。

「淫魔」艾普斯坦於2019年8月在監獄自殺，這是司法部報告的封面。(美聯社)

患有睡眠呼吸暫停症

艾普斯坦的死，讓聯邦監獄局備受壓力，並導致2021年大都會懲教中心被永久關閉。監獄局在艾普斯坦死後發出的內部備忘錄，將監獄問題歸因於「人員配備水平嚴重下降、缺乏培訓和監督」。

艾普斯坦的律師溫伯格（Martin Weinberg）1日表示，被拘留在大都會懲教中心的人承受著「任何美國被告都不該遭受的中世紀監禁條件」。

其他文件則呈現艾普斯坦入獄時的健康狀態和生命最後的財務處境。他在最初入獄的健康檢查聲稱，過去五年有十多位女性性伴侶；醫療紀錄顯示他患有睡眠呼吸暫停症、便秘、高血壓、腰痛和糖尿病前期。

紀錄顯示，艾普斯坦確曾試圖適應監獄環境。他登記猶太餐飲，向獄方表示希望獲准有戶外運動時間。他被人發現死亡前兩天，曾從監獄販賣部買了價值73.85元物品，其中包括一台AM/FM收音機和耳機。艾普斯坦去世時，帳戶裡只剩下566元。