因應中國飛彈威脅 美軍分散亞洲部署

關島安德森空軍基地是美國應對亞太地區任何衝突的重要軍事據點，中國解放軍瞄準亞太地區的逾千枚彈道飛彈，其中250多枚射程可達關島美軍基地。(Getty Images)

華爾街 日報1日報導，美國為了因應中共飛彈威脅，改變了軍事基地的概念，把在亞洲的武器、軍隊、指揮中心等，分散部署到像菲律賓北端的小機場 等地方，以免被一舉摧毀。

報導引述華府智庫新美國安全中心研究員舒加特(Thomas Shugart)說，過去幾年，中國解放軍 飛彈部隊的能力大幅提升，對固定基地的威脅，是美國首要考慮的重中之重。

五角大廈估計，解放軍瞄準亞太地區的彈道飛彈至少有1300枚，其中250多枚射程可達3000哩外的關島美軍基地。解放軍積極發展防禦系統難以擊落的極音速飛彈，就是針對美國在亞洲基地的弱點而來。

美國安全分析人員最近所做的沙盤推演，包括萬一發生台海戰爭，一般多會模擬戰爭初期，中國試圖摧毀美國的主要軍事設施，包括琉球島上的空軍基地。這是美國在西太平洋第一島鏈該區最大的軍事基地，上面的戰鬥機等武器裝備，價值超過40億元。

共和黨籍國會參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)5月提案，要求美軍加強防護在亞洲的軍機；空軍將領回應說，鞏固機場不足以解決問題，分散部署到多個小機場，才是正辦。

空軍成立了「空中行動小組」，分赴各地負責督建飛機起降道、加油站等，戰時可兼作臨時指揮所。中心指揮官克萊恩(John M. Klein)說，此一概念的重點是讓敵軍的決策作業更加複雜，「沒錯，你可以打這裡，但我們還有地方可以投射戰鬥力量。」

多闢建幾個小基地還有另一作用：分散部署作戰資源，縮短反應時間。

這些偏僻地點的小基地，遇有天災，還可發揮救災作用；菲律賓北端拉爾洛(Lal-lo)機場位於颱風區，必要時可達成救災的使命。