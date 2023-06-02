奧斯丁會岸田 挺日加強「反擊力」

國防部長奧斯丁（左）1日在東京與日相岸田文雄會談。（美聯社）

年度新加坡「香格里拉對話」（香會）安全論壇2至4日舉行。國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)1日先訪日本 ，除會晤日本首相岸田文雄，並和防衛大臣濱田靖一會談與召開聯合記者會。奧斯丁向濱田說，中國防長李尚福婉拒和他在香會場邊進行會談「令人遺憾」。

岸田首相說，今後欲透過強化美日同盟的嚇阻及反應能力，確保區域和平穩定。鑑於「台灣有事」的風險，美日重申維持台海和平穩定的重要性。

奧斯丁與岸田1日下午在東京的首相官邸舉行約半小時。岸田提到北韓 5月31日發射據稱的軍事偵察衛星，並採用彈道飛彈技術，區域安全因北韓研發核飛彈而更惡化。奧斯丁對此說，5月七大工業國集團(G7)廣島高峰會中，確認今後堅決維持基於規則的國際秩序，日本去年通過的新國家安保戰略及國家防衛戰略，是達成前述目標的重要一步。日本決定增加防衛經費與保有對敵方的「反擊能力」，將提高日本的嚇阻力，美方對此「完全支持」。

國防部長奧斯丁在日檢閱日本防衛隊。（Getty Images）

在拜會岸田前，美日防長1日上午先在東京的防衛省晤談約65分鐘。奧斯丁在會後記者會中指稱，香會期間可惜未能與中國防長李尚福會談，指中國在印太地區對美國及其盟友的飛機進行「挑釁性攔截」非常令人擔憂，未來某時恐引發造成情勢迅速失控的事件，「希望他們能夠改變自己的行為」。美國印太司令部5月30日發布影片，指控共軍一架殲16戰鬥機「不專業」地攔截一架美軍偵察機。

奧斯丁表示，如今是美日同盟關係的重要時刻，兩國正共同研發能攔截高超音速（極音速）武器的先進技術及防空系統。針對北韓的核威脅，奧斯丁明言，美國對日本的「延伸嚇阻」承諾「堅定不移」，包括提供全面的傳統和核能力。

奧斯丁5月31日展開亞洲行，訪日本、新加坡及印度。「日本經濟新聞」1日刊登其書面專訪，指出北京不該武統台灣，美方的立場就是反對片面改變台灣現狀，拜登政府最近將軍援新型武器予台灣，採取直接取自美軍庫存，大幅縮短移交台灣時間的新做法，致力履行基於「台灣關係法」所負的責任。