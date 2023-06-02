馬斯克中國行 「1天見3中國部長」 丁薛祥罕見會面

特斯拉執行長馬斯克（中）5月31日在上海超級工廠與員工合影。（歐新社）

特斯拉 執行長馬斯克 結束兩天的訪中行程，馬斯克此行見了三位中國部長及國務院副總理丁薛祥和上海市委書記陳吉寧。他此行在中國受重視，無論官方接待、媒體報導及網路關注都前所未有。

彭博資訊1日報導，知情人士透露，精品龍頭LVMH集團執行長阿諾特(Bernard Arnault)打算本月訪問中國，若成行將是這位億萬富豪自新冠疫情之前以來首次訪問中國。

阿諾特與馬斯克的「地表首富」寶座之爭也有新進展。5月31日LVMH股價跌了2.6%，特斯拉則漲逾1%。兩人身價差距近日已逐漸縮小，經過這一消一長，馬斯克因而重新奪回彭博億萬富豪榜的全球首富寶座。

馬斯克這周訪中行程緊湊，5月30日抵北京後，24小時內接連與三位部長見面。路透報導，他先與中國外交部長秦剛 會面，5月31日再與商務部長王文濤和工信部長金壯龍會談後，還與第一副總理丁薛祥進行了一場尚未曝光的會議。

丁薛祥是中共中央政治局常委，這也是丁薛祥首次與外國企業執行長進行一對一會談，突顯出中國官方對於與特斯拉關係的高度重視。

馬斯克三年來首次訪中，他希望在中國這個全球最大電動車市場拓展業務。在與中國外長秦剛會談時，人民網報導馬斯克表示，美中利益交融，密不可分。特斯拉反對脫鉤斷鏈，願繼續拓展在華業務。

除與官員會面，馬斯克還與電池大廠寧德時代董事長曾毓群共進晚餐。寧德時代被認為是特斯拉能否打入平價市場的關鍵供應商。

馬斯克5月31日前往上海郊區的特斯拉超級工廠會見員工，並會見上海市委書記陳吉寧後飛返德州。上觀新聞報導，陳吉寧說，歡迎特斯拉把握現代化建設和城市綠色低碳發展、產業轉型升級等機遇，加大在上海投資和業務布局。

馬斯克曾多次訪問中國，但即使是當年敲定特斯拉上海超級工廠設廠般的重大事宜，他在中國受到的重視，無論官方接待、媒體報導及網路關注程度，都遠不及這次訪問。