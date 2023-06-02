台美44年來最完整貿易協定 中批違反「一中」

「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日於美國在台協會華府總部簽署，由台駐美代表蕭美琴(前左)與AIT執行理事藍鶯(前右)代表雙方簽署。（路透）

「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日於美國在台協會華府總部簽署，雙方代表為AIT執行理事藍鶯(Ingrid Larson)與中華民國 駐美代表蕭美琴。台總統蔡英文 對本次協定的簽署表示肯定，並期待未來台美能建立更緊密的夥伴關係，為台灣的經濟與產業爭取更多的機會。

蔡英文指出，這是台美雙方自1979年以來結構最完整的貿易協定，為台美經貿發展創造更多利基。

該倡議已針對貿易便捷化、中小企業、反貪、良好法規和服務業國內規章這五項議題完成談判。

日前在美國底特律出席亞太經合會(APEC)貿易部長會議的行政院政務委員鄧振中，及美國副貿易代表畢昂奇也到場見證。

台行政院發言人林子倫表示，該協議不但深具歷史意義，也是新的開始，台灣將持續強化和各國的聯繫合作，並向台美全面性的自貿協定(FTA)前進。

台國發會主委龔明鑫說，供應鏈重組和競爭力來源的關鍵，不在於關稅 減讓多少，而是有無呼應新秩序的體制，該倡議不是看短期的牛肉，長遠來看，「這會是全世界未來貿易新秩序的樣板、先驅」。

龔明鑫說，過去貿易談判大多圍繞調降關稅，可以得到多少貿易利益的內容，外界會質疑該倡議由美方主導，但對台灣而言，參與這些新秩序談判的本身就很重要，重點不在於降多少關稅，而是台灣能夠在談判過程中，表達這樣的制度設計能否承擔、需不需要緩衝期，若沒有先去談，而是「被決定」，台灣將完全沒機會表達能否承受。

至於為何美國要先從台灣談起，龔明鑫提到，台灣雖非聯合國會員，但對於先進倡議，台灣大多會「自己先做好」，因此美國「跟我們談比較好談、我們也比較容易接受」。