我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

「台美21世紀貿易倡議」正式簽署 首批協定5議題

記者張筠／華盛頓報導
「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日於華府美國在台協會總部簽署。左起：鄧振中、蕭美琴、藍鶯、畢昂奇、羅森伯格。（駐美代表處提供）
「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日於華府美國在台協會總部簽署。左起：鄧振中、蕭美琴、藍鶯、畢昂奇、羅森伯格。（駐美代表處提供）

「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日於華府美國在台協會(AIT)總部簽署，中華民國行政院政務委員鄧振中見證該簽署儀式後受訪表示，首批簽署的是涵蓋整個倡議中的五個議題，剩餘待談判的七個議題中，台灣方面初步規畫優先處理環保、勞工與農業議題，雖然談判過程不容易，但雙方在這些議題上有共同目標。

1日恰逢「台美21世紀貿易倡議」啟動一周年，首批協定由中華民國駐美代表蕭美琴與美國在台協會執行理事藍鶯(Ingrid Larson)簽署，美國副貿易代表畢昂奇(Sarah Bianchi)、美國在台協會理事主席羅森伯格、中華民國行政院政務委員鄧振中在場見證。

台行政院經貿談判辦公室表示，1日簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五項議題，待談判的七項議題為勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法。

下階段鎖定勞工環保與農業

鄧振中表示，簽約過程中，台美雙方都表達了對首批協定的期望，為後續的談判奠定基礎，未來還有七個議題待談判，同時談判可能負擔過重，因此台灣方面初步計畫先處理環保、勞工與農業三個議題，不過這也需要與美方確認。

關於下一步的談判議題、時程、方式等，鄧振中說會盡速推進，「若下一階段有重大決定，會向社會說明」，與各界溝通。

關於簽訂首批協定對台美經貿有何意義以及未來面臨什麼挑戰，鄧振中說，協定為台美雙方建立了很強的基礎，與國際協定一樣有完整結構，雙方對等，協定對彼此政府都有效力，各方必須遵守，企業也可依據協定制定商業計畫。

鄧振中：談判不易 但有共同目標

展望未來的談判議題，鄧振中說，談判並非易事，但台美雙方目標一致，對勞工的保護很重視且完整，在環境保護上雙方也有共同目標，而農業方面，台美也都希望能增加對彼此的農產品出口，「台灣農產品希望更多出口到美國，而美國農產品在台灣本就有很強基礎」，此外糧食安全也是重要內容，他預計雖然談判不會容易，但雙方的共同目標很明確。

鄧振中說，該倡議首批協定之所以能簽訂，除了要感謝美方，也要感謝總統蔡英文的領導決心，並致謝蕭美琴的貢獻，表示駐美代表處與美方協調聯絡，給台北的談判團隊提供了諸多建議。

蕭美琴(左)1日與藍鶯簽署台美經貿倡議的首批協定，鄧振中(右)表示，簽約過程中雙...
蕭美琴(左)1日與藍鶯簽署台美經貿倡議的首批協定，鄧振中(右)表示，簽約過程中雙方都表達對首批協定的期望，為後續的談判奠定基礎。（記者張筠 / 攝影）

中華民國 勞工 蔡英文

上一則

因應中國飛彈威脅 美軍分散亞洲部署

下一則

從鬆軟食物到談判態度 拜登、麥卡錫磨出債限法案

延伸閱讀

台美貿易倡議下階段 先鎖定勞工環保與農業

台美貿易倡議下階段 先鎖定勞工環保與農業
台美貿易倡議簽首批協定 鄧振中：談判不易 但有共同目標

台美貿易倡議簽首批協定 鄧振中：談判不易 但有共同目標
台美貿易倡議今簽首批協定 台政院：歷史性里程碑

台美貿易倡議今簽首批協定 台政院：歷史性里程碑
蕭美琴：台美欠缺避免雙重課稅協議 對台企「不公平」

蕭美琴：台美欠缺避免雙重課稅協議 對台企「不公平」

熱門新聞

在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行