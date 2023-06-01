關鍵州愛阿華造勢 德桑提斯開砲批「他」左傾

佛州州長德桑提斯30日在愛阿華州展開四場競選活動，並猛烈抨擊競爭對手前總統川普。（Getty Images）

佛州 州長德桑提斯 (Ron DeSantis)宣布競逐2024共和黨總統提名後，30日起愛阿華州展開四場競選活動，首站在斯利克斯(Salix)的集會時，即猛烈抨擊主要競爭對手、前總統川普 ；儘管他在集會時有點保留沒有直接點名，但其後在回答媒體提問時則不再那麼克制。

德桑提斯在移民、新冠政策及聯邦支出等問題上全力開火，批評川普作為總統時已偏離了保守派原則，在其中一些問題上更向左傾。

對於川普早前指責德桑提斯有關佛州處理疫情的做法，例如拒絕聯邦實施的口罩令及強制注射疫苗，德桑提斯回應稱這些批評是脫離現實，又指共和黨選民會透過對他的支持作為回應。

德桑提斯更說在擔任州長期間，川普全家都搬到了佛州，幾個子女也住在佛州。

愛州對德桑提斯來說是個關鍵州，明年2月愛州黨團會議是共和黨在全國的首場提名，結果將決定其後各州的提名走向，而愛州龐大的福音派基督教白人有時與川普的政見相左。德桑提斯告訴媒體，有信心贏得很大一部分福音派選票。

在結束斯利克斯的活動後，他繼續到康瑟爾布拉夫斯(Council Bluffs)、佩拉(Pella)及錫達拉皮茲(Cedar Rapids)出席集會，本周稍後還會到新罕布夏州及南卡羅來納州。

對於德桑提斯的言論，川普的競選團隊發言人史蒂文．張(Steven Cheung)指德桑提斯不是一個嚴肅認真的人，無法與拜登較量。川普一直聲稱，只有他才最有可能在明年選舉擊敗尋求連任的拜登。

川普原定1日(周四)才到愛州，但臨時決定31日提早在愛州停留，確保與德桑提斯重疊一段時間。

與此同時，民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult) 最新的民調顯示，德桑提斯的支持率為22%，大幅落後川普的56%。在自稱是保守派及郊區居民中，這位佛州州長均獲得25%支持，但仍落後於川普。

同一民調顯示從2月開始，川普的支持率持續上升，而德桑提斯的支持率則不斷下降。