荷姆斯德州入監 昔日「女版喬布斯」獄中時薪僅1.15元

矽谷「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(中)因以虛構的血液檢測技術，詐騙投資人數億元被判刑11年定讞後，已於30日入監。(路透)

矽谷「惡血」騙局主角，Theranos前執行長伊莉莎白·荷姆斯 (Elizabeth Holmes)以虛構的血液檢測技術，詐騙投資人數億元，被判刑11年定讞，並於30日入監；荷姆斯在獄中將和其他受刑人一樣被分配工作，賺取每小時最多1.15元的工資，以償還巨額債務。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，荷姆斯關押在德州安全等級最低的女子監獄 ，即位於休士頓西北方約95哩的聯邦布萊恩監獄(Federal Prison Camp Bryan)，占地約37英畝，收容700多名大都涉嫌白領犯罪的女受刑人，包括「鹽湖城正牌家庭主婦」(Real Housewives of Salt Lake City)女星詹妮佛·沙亞(Jennifer Shah)，因透過電話行銷詐騙數千人，在今年稍早被判處6年半徒刑。

其他獄友還包括前安隆能源公司(Enron，又譯「安然」)高階主管莉亞·法斯托(Lea Fastow)；參與2020年國會大廈攻擊事件的珍娜·瑞恩(Jenna Ryan)；Hot Pockets食品公司繼承人蜜雪兒·賈納芙斯(Michelle Janavs)因參與大學招生弊案而被判刑。

荷姆斯關押在德州安全等級最低的女子監獄、位於休士頓西北方約95哩的聯邦布萊恩監獄，那裡收容了700多名大都涉嫌白領犯罪的女受刑人。(美聯社)

根據2016年版的FPC Bryan監獄手冊，符合工作資格的受刑人，獄方會安排在監獄工廠工作，以換取每小時0.12至1.15元的報酬，而荷姆斯至多和其他三名受刑人同住一間四人牢房，牢房內有兩張上下舖，而且床墊薄如手掌般；根據「華爾街 日報」報導，受刑人在FPC Bryan可以使用娛樂設施、慢跑練習道或觀看電視、閱讀書籍，但所有受刑人必須在晚上8時前返回牢房，接受宵禁。

現年39歲的荷姆斯，在休士頓出生長大，並以蘋果公司創辦人喬布斯(Steve Jobs)為勵志對象，她和伴侶育有兩歲兒子和出生僅三個月大的女兒，荷姆斯在2022年11月被判刑定讞後懷孕。

根據華爾街日報報導，由於FPC Bryan設有兒童遊樂設施和家庭聚會空間，荷姆斯可以在獄中和家人會面，並依獄方規定，荷姆斯獲准可以將三個月大的小女兒抱在膝上餵母乳，但目前尚不清楚荷姆斯是否會在FPC Bryan服完全部刑期，外界推測她有可能申請假釋，提前出獄。

據了解，荷姆斯在判刑定讞後，曾尋求上訴，希望免於入獄服刑，但遭到聯邦法官和第九巡迴上訴法院駁回，最終別無選擇，而在創立Theranos近20年後入獄服刑。