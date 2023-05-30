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反對川普 逾150名前朝官員組成「八年聯盟」 力挺德桑提斯

編譯盧炯燊／綜合29日電

超過150位前川普政府官員支持佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)競逐共和黨2024年總統初選。

福斯數字新聞(Fox News Digital)報導，他們已組成一個名為「八年聯盟」(The Eight-Year Alliance)的聯盟。消息人士指出，這個聯盟最初由百多人組成，後來加入的愈來愈多，現在已超過150人。在德桑提斯日前宣布參選的同時，該聯盟的官方網站也正式啟動。

聯盟在網站表示，「在白宮及聯邦政府整個任期裡，我們不懈的實施有意義的政策議程，與深層政府(Deep State)的官僚作鬥爭，確保公眾知道真相，儘管媒體不斷歪曲事實。」

消息人士透露，聯盟的主要目的，是提拔他們認為有可能成為兩屆總統任期的候選人，他們在德桑提斯身上看到了這一點。 此外考慮到川普有對美國政治造成兩極分化的形象後，決定阻止川普重返白宮，免得他即時變成跛腳鴨總統。

聯盟中人強調並不是反對川普，他們為自己曾在川普政府服務，以及川普政府全力在華府改變現狀而感到自豪，然而現在全力支持德桑提斯。

對於這些前政府官員的行動，親川普的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA Inc.)發言人菲佛 (Alex Pfeiffer)發聲明說，這份所謂前川普政府官員，從未在媒體或向公眾公布，而部分人已在德桑提斯競選團隊工作。聲明又指德桑提斯多次投票反對川普，而那些反對「美國優先」議程的人將為德桑提斯服務。

據悉，這150多名前川普政府官員包括前國土安全部代理副部長古奇內利(Ken Cuccinelli)、 法律辦公室首席副助理檢察長顧問惠特克(Henry Whitaker)；其他陸續加入的包括曾在白宮國家安全顧問擔任西半球事務高級主管的克魯茲(Juan Cruz)，以及多位前聯邦檢察官。

川普 德桑提斯 白宮

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