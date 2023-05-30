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西維州爭議管線納債限協議 曼欽大勝利

編譯陳韻涵／綜合29日電
債限上限協議內容包含了一項有爭議的天然氣管道計畫，被視為參議員曼欽的一大勝利。圖為正在建造的天然氣管道。(路透)
債限上限協議內容包含了一項有爭議的天然氣管道計畫，被視為參議員曼欽的一大勝利。圖為正在建造的天然氣管道。(路透)

在28日公布的債限協議內容中，涵蓋爭議的「山谷管線」(Mountain Valley Pipeline)，這對西維吉尼亞州民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)和參院共和黨會議準副主席卡皮托(Shelley Moore Capito)而言堪稱一大勝利。

這條從西維吉尼亞州輸送天然氣到東南部的管道，勢必會引發環保團體的強烈反對，環保團體多年來反對此計畫，而此計畫已演變成對抗化石燃料的象徵。

曼欽：將降低美國的能源費用

債限上限協議內容包含了一項有爭議的天然氣管道計畫，被視為參議員曼欽的一大勝利。(...
債限上限協議內容包含了一項有爭議的天然氣管道計畫，被視為參議員曼欽的一大勝利。(路透)

曼欽讚賞這項99頁協議中的措辭，稱管線竣工將降低美國與西維州的能源費用。 

在共和黨把持的西維州，曼欽若決定爭取連任，明年將面臨選戰。他在聲明中表示，「我自豪能為此關鍵計畫而戰，並獲得跨過終點線所需的兩黨支持。」

協議將縮短環評審查時間

這項協議縮短聯邦政府的環評審查時間，僅限兩年執行最嚴格的審查，而較鬆散的審查時限為一年，另訂書面限制。

前總統川普主政時期，類似計畫的嚴格審查期間平均為四年半。支持此類條款的人士認為，現行制度的審查時太長，拖延重要的基建；反對者則擔心，此條款將限縮社區對可能有害計畫提出意見的時間。

民主黨多位議員反對

無論是管線條款或環評議程都面臨約十位民主黨參議員和十多位眾議員的反對。

管線計畫與債限的關聯性尚不明朗，但已有80多人簽名連署，稱任何協議都應包括國家電力基礎建設、全面資助環評審查單位，聚焦實施而非扯環境法後腿。

卡皮托則表示，「與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)說明、合作並重申完成山谷管線對就業和國內能源生產的意義後，我很樂意此案被納入協議中；儘管延宕已久，我們仍持續為此關鍵天然氣管線奮鬥，納入協議是西維州未來的關鍵勝利。」 

此計畫獲白宮支持，白宮稱這項爭議的計畫對美國能源穩定有所必要。

西維吉尼亞州 曼欽 民主黨

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