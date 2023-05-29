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德州告拜登政府：鼓勵手機預約入境 形同鼓勵非法移民

編譯陳韻涵／綜合28日電
無證移民在墨西哥抗議拜登政府要求使用CBP One提出庇護申請。（歐新社）
無證移民在墨西哥抗議拜登政府要求使用CBP One提出庇護申請。（歐新社）

德州政府控告拜登聯邦政府，鼓勵非法移民使用手機程式預約庇護申請，形同變相鼓勵非法移民入境。

美聯社報導，德州政府上周已在德州西部地方法院提告，這是新冠肺炎疫情期間當局允許官員在美墨邊境驅逐無證移民的美國法典第42卷(Title 42)取消後，最新的移民法律戰發展。

德州政府在訴狀中指出，新的庇護規則鼓勵無證客利用手機應用程式「CBP One」預約入境口岸，形同鼓勵未持合法文件的移民來美。 

正遭彈劾的德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)日前表示，「拜登政府故意推出這款手機應用程式，旨在違法預先批准更多外國人入境，並在他們抵美後，前往他們想去的地方。」

國土安全部表示，德州的案件將造就失序，而非解決混亂情況，CBP One是美國法典第42卷畫下句點後，協助減少非法移民達七成的措施之一。 

國土安全部指出，「利用CBP One合法預約讓我們能夠更安全、有效、人道的減少非法移民問題，這在國會未能改革破敗的移民體系之際，是非常關鍵的措施。」 

美聯社指出，這項訴訟假告CBP One之名，行推翻整個庇護規定「規避合法途徑」(Circumvention of Lawful Pathways)之實，後者在美國法典第42卷於本月11日結束後施行，移民若從南部邊境入境，必須先在途經國家尋求庇護遭拒，才能在抵美前透過CBP One提出庇護申請。

CBP One是聯邦政府希望打造有序邊境政策的一環，希望移民提早預約，但此程式1月推出時，即因技術問題遭受批評，且移民只能預約特定關口入境，其中五個在德州。 

德州政府表示，根據聯邦法律，必須驅逐非法抵美者，僅極少數例外，但CBP One無法核實移民是否符合例外資格；德州政府因此指控拜登政府利用CBP One鼓勵不符合資格的人來美，讓德州必須負起移民來美的財務重擔，如健康照護或教育等。

非法移民 德州 CBP

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