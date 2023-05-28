我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

全球IC「台灣幫」撐起半邊天 人脈網成半導體制霸關鍵

記者鍾張涵／台北報導
台灣在半導體領域的實力，全球矚目。圖為台積電亞利桑納州廠去年舉行首批設備到場典禮，台積創辦人張忠謀(右)、蘋果執行長庫克(左四)、超微執行長蘇姿丰(左)、輝達執行長黃仁勳(左二)等與會，台積董事長劉德音(右二)和總裁魏哲家(右三)開心慶賀。(圖：台積電提供)
台灣在半導體領域的實力，全球矚目。圖為台積電亞利桑納州廠去年舉行首批設備到場典禮，台積創辦人張忠謀(右)、蘋果執行長庫克(左四)、超微執行長蘇姿丰(左)、輝達執行長黃仁勳(左二)等與會，台積董事長劉德音(右二)和總裁魏哲家(右三)開心慶賀。(圖：台積電提供)

全球繪圖晶片龍頭輝達執行長黃仁勳掀起AI應用大浪，27日出席台大畢典之際，背後亦象徵一眾「台灣幫」現象：全球IC設計公司前十強，輝達、超微(ＡＭＤ)、聯發科、聯詠、瑞昱五大公司，掌舵者都是台灣出身。分析指出，這一特殊「人脈網」，是台灣半導體逐漸從下游往上游制霸的關鍵。

美國IC設計龍頭高通研發高層曾對記者感嘆，台積效應造就全球半導體產業重心往台灣靠攏，台灣不只台積遙遙領先，目前全球前十大IC設計公司，也有半數執行長是台灣人。

2022年研調機構集邦科技(TrendForce)公布的全球前十大IC設計公司營收排名，就顯示這個趨勢：輝達、超微、聯發科占據第三、第四、第五強，市占分別為17.5%、16.5%及10.2%。

目前台灣整體晶圓代工產能占全球47%、先進製程市場占80%，已激發美國、歐洲等地緣政治各國憂心代工產能過度集中台灣。但更關鍵的還有IC設計台灣幫的聯手生態圈。

日經新聞曾言，台灣IC設計公司能迅猛崛起，一大原因就是接近台積(Proximity to TSMC)：台積、聯電優先考慮與他們有密切聯繫的台灣公司，給他們額外驅動力。近水樓台先得月的人脈網絡，是台灣搶進AI科技新局的助力。

黃仁勳2017年獲交大頒發名譽博士學位時，張忠謀也親自出席祝賀。張忠謀曾讚美黃仁勳2011年就投入AI，提前替輝達開創第二波成長動能，對黃仁勳而言，至少還有另一個30年成長機會。

台灣幫在AI時代撼動世界的人物不只黃仁勳。超微執行長蘇姿丰也是台南出生，被評為全球最有影響力的50名女性之一。在蘇姿丰掌舵下，超微營收、獲利及市值一路攀高，她近日強調AI還在萌芽期，而超微具備優勢。

蔡力行則一度是台積呼聲最高接班人，轉戰聯發科後仍與台積密切合作。此次又傳攜手輝達，不啻讓積極追趕美國高通的聯發科如虎添翼。

去年台灣IC設計業營收占全球IC設計產值比重18%，超越中國、位居世界第二大。

黃仁勳 輝達 AI

上一則

西點畢業禮演說 賀錦麗：俄侵略 中威脅 這是「動盪世界」

下一則

以往買牛肉、現在買雞肉…通膨高漲 有錢人也節衣縮食

延伸閱讀

黃仁勳定律與人工智慧狂潮

黃仁勳定律與人工智慧狂潮
輝達躍為最耀眼AI股 華爾街看好前景 女股神卻因「兩考量」大砍持股

輝達躍為最耀眼AI股 華爾街看好前景 女股神卻因「兩考量」大砍持股
輝達追單 AI浪潮催動 台積電營收將爆發

輝達追單 AI浪潮催動 台積電營收將爆發
AI教父黃仁勳出席台大畢業典禮 秀台語並鼓勵學生創造

AI教父黃仁勳出席台大畢業典禮 秀台語並鼓勵學生創造

熱門新聞

中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光