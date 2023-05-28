全球IC「台灣幫」撐起半邊天 人脈網成半導體制霸關鍵

台灣在半導體領域的實力，全球矚目。圖為台積電亞利桑納州廠去年舉行首批設備到場典禮，台積創辦人張忠謀(右)、蘋果執行長庫克(左四)、超微執行長蘇姿丰(左)、輝達執行長黃仁勳(左二)等與會，台積董事長劉德音(右二)和總裁魏哲家(右三)開心慶賀。(圖：台積電提供)

全球繪圖晶片龍頭輝達 執行長黃仁勳 掀起AI 應用大浪，27日出席台大畢典之際，背後亦象徵一眾「台灣幫」現象：全球IC設計公司前十強，輝達、超微(ＡＭＤ)、聯發科、聯詠、瑞昱五大公司，掌舵者都是台灣出身。分析指出，這一特殊「人脈網」，是台灣半導體逐漸從下游往上游制霸的關鍵。

美國IC設計龍頭高通研發高層曾對記者感嘆，台積效應造就全球半導體產業重心往台灣靠攏，台灣不只台積遙遙領先，目前全球前十大IC設計公司，也有半數執行長是台灣人。

2022年研調機構集邦科技(TrendForce)公布的全球前十大IC設計公司營收排名，就顯示這個趨勢：輝達、超微、聯發科占據第三、第四、第五強，市占分別為17.5%、16.5%及10.2%。

目前台灣整體晶圓代工產能占全球47%、先進製程市場占80%，已激發美國、歐洲等地緣政治各國憂心代工產能過度集中台灣。但更關鍵的還有IC設計台灣幫的聯手生態圈。

日經新聞曾言，台灣IC設計公司能迅猛崛起，一大原因就是接近台積(Proximity to TSMC)：台積、聯電優先考慮與他們有密切聯繫的台灣公司，給他們額外驅動力。近水樓台先得月的人脈網絡，是台灣搶進AI科技新局的助力。

黃仁勳2017年獲交大頒發名譽博士學位時，張忠謀也親自出席祝賀。張忠謀曾讚美黃仁勳2011年就投入AI，提前替輝達開創第二波成長動能，對黃仁勳而言，至少還有另一個30年成長機會。

台灣幫在AI時代撼動世界的人物不只黃仁勳。超微執行長蘇姿丰也是台南出生，被評為全球最有影響力的50名女性之一。在蘇姿丰掌舵下，超微營收、獲利及市值一路攀高，她近日強調AI還在萌芽期，而超微具備優勢。

蔡力行則一度是台積呼聲最高接班人，轉戰聯發科後仍與台積密切合作。此次又傳攜手輝達，不啻讓積極追趕美國高通的聯發科如虎添翼。

去年台灣IC設計業營收占全球IC設計產值比重18%，超越中國、位居世界第二大。