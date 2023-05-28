西點畢業禮演說 賀錦麗：俄侵略 中威脅 這是「動盪世界」

副總統賀錦麗27日在西點軍校畢業典禮上致詞，成為該校成立200多年來首位擔任畢業典禮主講人的女性。(Getty Images)

副總統賀錦麗 27日在西點軍校 畢業典禮上致詞，成為該校成立200多年來首位擔任畢業典禮主講人的女性。她稱讚畢業學員為國家服務做出崇高犧牲，但指出由於俄羅斯 的侵略以及來自中國不斷上升的威脅，他們正在進入一個「動盪的世界」。

賀錦麗向大約950名準陸軍軍官說，世界已發生翻天覆地的變化，包括新冠疫情以及歐、亞的全球政治環境。她說，「很明顯，你們畢業後會進入一個日益動盪，長期存在之原則正面臨風險的世界」。

她在演說中再次譴責俄羅斯入侵烏克蘭，同時警告畢業軍官們要警惕中國，因為中國為了控制部分公海，正迅速實現軍事現代化及實力。這明顯指的是南海。

不過賀錦麗並沒有提到美國在全球各地不停的軍事行動，最明顯的是曾在阿富汗長達20年的反恐戰爭，最後於2021年7月以倉促撤軍收場；她也沒提到近來白宮與共和黨人討價還價的債務上限談判。

在演說中，賀錦麗談到讓各個機關反映美國廣泛多元化的重要性。然而1802年建校的西點軍校在性別及種族平等的道路上前進尤其緩慢。

今年西點軍校約有950人畢業，其中四分之一為女性。他們都獲委任為陸軍少尉。(Getty Images)

該校1976年才開始招收女生，四年後的畢業典禮上首見女性畢業生。目前西點軍校的學生中約有25%為女性，每年的畢業生中只有數十人為非裔女性。今年約有950人畢業，他們都獲委任為陸軍少尉。

位於紐約州的西點軍校成立200多年來，培養出大批軍事和政治領袖。包括巴頓(George Patton)、麥克阿瑟(Douglas MacArthur)、前總統格蘭特(Ulysses Grant)和艾森豪(Dwight Eisenhower)等。

西點軍校畢業典禮演說，通常由總統、副總統或高級軍官發表，因此在賀錦麗之前，所有畢業演說者都是男性。賀錦麗去年在海岸防衛隊學院畢業典禮上發表演說，前年則是在海軍官校畢業典禮致詞。

來源：USA TODAY