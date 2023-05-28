通膨居高不下…1家4口年收入不到8.5萬 恐難以糊口

蓋洛普最新民調顯示，由於通貨膨脹，全國家家戶戶面臨的經濟壓力越來越大。圖為顧客在新澤西州沃爾瑪結帳。(美聯社)

根據蓋洛普(Gallup)最新民調 顯示，相較於十年前，美國平均四口之家年收入增加46%、來到5萬8000元，但如今平均家庭年收入至少需要8萬5000元，才足以維持一家四口生活所需，足見居高不下的通膨，導致國人經濟壓力越來越大。

蓋洛普在上個月3日至25日，針對1013名成年人進行的民調顯示，約31%受訪者表示，足以負擔一家四口的最低年收入自5萬元起跳，至7萬5000元不等；另外有30%認為家庭年收入至少需要10萬元，相較於2013年10%，比率激增兩倍之多。

另外，2013年有7%受訪者坦言家庭年收入不足3萬元，此比率高於2023年的3%，根據聯邦政府 制定的標準，凡2023年家庭年收入不足3萬元者視為低收入 戶，符合申請聯邦相關補助和福利的資格。

蓋洛普表示，「負擔四口之家的基本年收入增加，凸顯全國家家戶戶面臨的經濟壓力，因為通膨居高不下已持續二年。」

該民調顯示，一家四口年收入至少需要8萬5000元，才足以養家糊口，也可能和近年雙薪家庭增加有關，因為一般而言，唯有雙薪家庭才可能達到此一金額的收入，也進一步凸顯國內家庭經濟動態在持續變化中。

同時蓋洛普民調也顯示，收入越高的個人更需要更高的家庭年收入。年收入逾10萬元的高收入者有近半數認為，四口之家至少需要10萬元才能維持生計；而年收入4至10萬元的中等收入者只有四分之一認為，年收入需要10萬元以上；至於年收入不足4萬元的低收入者只有16%認為年收入需要10萬元。

同時該民調也顯示，國人對最低年收入的看法因地而異。東部居民平均認為四口之家年收入需要9萬8340元，而中西部居民平均認為年收入是7萬5740元，此種差異也反映都市、郊區和鄉村等區域在生活成本、房價和薪資的差異。