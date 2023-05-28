以往買牛肉、現在買雞肉…通膨高漲 有錢人也節衣縮食

由於通貨膨脹，許多人的購物習慣改變了。圖為顧客在新澤西州沃爾瑪結帳。(美聯社)

華爾街 日報報導，通膨高漲底下，低收入 消費者早就已經縮衣節食，如今連比較有錢的美國人，也紛紛變得精打細算。平均消費族群趨於較高收入的量販連鎖店好市多 (Costco)便是實例。

好市多25日公布報告指出，5月7日截止，除了汽油之外的每季銷售業績比去年同期成長3.5%，不如先前華爾街分析師預期的4.2%。這個數字也是好市多從2017年以來的業績成長最差表現。

相較之下，消費族群以低收入居多的一元商店Dollar Tree，日前公布報告顯示越來越多年收入8萬元以上的民眾也上門購物，而且不是購買派對小禮物或裝飾小物，而是購買日常生活用品。沃爾瑪(Walmart)上周則說，越來越多高收入民眾前來購買食品雜貨。

華爾街日報報導，消費者仍然前往好市多消費，只不過購買物品變少了。根據統計，好市多每日銷售減少大約4.2%，因為民眾如今較少花大錢購買非必需品。

好市多財務長蓋蘭提(Richard Galanti)25日在財報會議上説 ，從消費者購物車可以看出，民眾購買生活必需品時都在想辦法省錢，以往購買牛肉的民眾現在改買雞肉或豬肉，好市多通常在經濟衰退期間才會出現如此消費趨勢。某些消費者改買罐頭雞肉或罐頭鮪魚。

好市多自營的「科克蘭品牌」(Kirkland Signature)旗下商品上一季銷售成長1.2%，寫下品牌成立迄今的紀錄。蓋蘭提也說，消費者如今到好市多大量採購衣服，「由此可見高收入消費者漸漸不上百貨公司了」。

大型業者發現民眾減少消費，對市場上其他消費者來說，可能帶來機會。好市多表示，採購部門看到製造商的商品成本開始降低之後，日前已開始聯絡包商，詢問何時將會調降價格。