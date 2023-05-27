馬斯克公司曾用「猴腦植晶片」 引起轟動也惹議

大腦植入晶片的試驗已對哺乳類動物進行多時，腦部植入兩個神經連結裝置的猴子，可以僅動腦就玩簡單的電動遊戲，或透過大腦晶片在螢幕上移動鼠標。但這種實驗也引起爭議。(Getty Images)

億萬富豪馬斯克 旗下的神經科技和腦機介面公司「神經連結」(Neuralink)開發的大腦晶片過去已成功植入猴子頭部並向牠們下達簡單指令；食品暨藥物管理局(FDA)更批准該公司首度進行人體臨床試驗。然而這些活體實驗向來頗具爭議，先前便受到運輸部、農業部 調查。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，用藥責任醫師委員會(Physicians Committee of Responsible Medicine，PCRM)今年2月致信運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，該部隨後宣布調查「神經連結」實驗是否有傳播危險病原體的可能。

PCRM依取得的電郵紀錄和其他文件指出「神經連結」從猴子大腦中取出植入物的包裝、運送過程不安全，這些植入物可能攜帶法定傳染病。一些紀錄顯示有病原體案例，例如抗生素耐藥性葡萄球菌、乙型皰疹病毒；雖然尚未發現這些案例造成任何傷害，但此類行為恐構成嚴重且持續的公衛風險。

根據PCRM文件，前述涉及違反危險物品運輸法(HMTA)的事件發生在2019年，當時「神經連結」與加州大學 戴維斯分校合作執行靈長類動物實驗。雖然雙方合作關係於2020年結束，但PCRM說「神經連結」仍聘用負責監督實驗的神經外科醫生，其他相關員工也可能受聘。加大戴維斯分校發言人僅說該校遵守所有生物危害和實驗室安全法規。

PCRM亦指出加大戴維斯分校的員工在發生污染問題後，敦促「神經連結」立即進行員工生物危害培訓。該校一名員工2019年4月在電郵中寫道，其靈長類動物中心因「猴子污染硬體設備而面臨風險」。

據路透先前報導，在運輸部介入調查前，加州一名聯邦檢察官便將PCRM投訴轉給農業部監察長，隨後於去年12月調查「神經連結」。在與加大戴維斯分校合作期間，「神經連結」認為靈長類動物測試的步伐緩慢，且馬斯克未能趕上人體試驗核准的期限，因此大幅擴大動物試驗，對員工施壓並要求進展，導致一些實驗出錯、大量動物死亡。