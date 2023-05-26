我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

被誣中國間諜 天普華裔教授郗小星獲准控FBI

疫期「反仇亞」募款豐 孕育亞裔新創企業

記者顏伶如／綜合報導
「停止仇恨亞裔」倡議運動為亞太裔非營利組織與企業帶來大量資金，疫情消退後，亞裔團體表正設法維持募款動能。（Getty Images）
「停止仇恨亞裔」倡議運動為亞太裔非營利組織與企業帶來大量資金，疫情消退後，亞裔團體表正設法維持募款動能。（Getty Images）

疫情期間亞裔民眾遭受歧視、暴力對待的境遇，不但促成喚醒保障亞裔權益的倡議運動，募款成果更是收獲豐碩。

國家廣播公司(NBC)報導，過去幾年裡，「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)倡議運動為亞太裔非營利組織與企業帶來大量資金。疫情消退，美國經濟趨緩，亞裔團體表示，現正設法維持募款動能，擔心才剛獲得的募款成果恐將流失。

來自捐款、投資的大量資金，讓亞裔民眾的各式各樣創業變得蓬勃興盛，從送餐初創公司到政治參與倡議團體都包括在內。

2021年創立的非營利組織「美國亞裔基金會」(The Asian American Foundation)表示，收到贊助超過10億元，支持者包括亞馬遜(Amazon)、耐吉(Nike)等企業夥伴，還有臉書(Facebook)創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)與華裔妻子普莉希拉．陳(Priscilla Chan)共同組成的「陳-查克柏格倡議」(Chan Zuckerberg Initiative)等基金會。

「美國亞裔基金會」直接投資符合對抗仇恨亞裔行動主旨的組織、改善以亞太裔為研究對象的計畫，並且支持亞裔藝術、加強亞裔企業代表。

收到「美國亞裔基金會」贊助的機構包括「亞美公義促進會」(Asian Americans Advancing Justice)、「美國亞裔教育項目」(Asian American Education Project)、亞裔媒體中心(Center for Asian American Media)等。

報導指出，廣義而言，為亞裔權議發聲的非營利組織，從2020年以來數量大增。

亞太裔領導力教育(Leadership Education for Asian Pacifics)主席兼執行長琳達芥川(Linda Akutagawa)表示，對於組織獲得資金而成長茁壯心存感激，但擔心非營利資金的周期性(cyclical)特質，資金流入且用完之後就沒了。她說，希望出現可長可久的支持，讓亞裔非營利組織能夠獲得更加平等的資源。

「停止仇恨亞裔」倡議運動為亞太裔非營利組織與企業帶來大量資金，疫情消退後，亞裔團...
「停止仇恨亞裔」倡議運動為亞太裔非營利組織與企業帶來大量資金，疫情消退後，亞裔團體表正設法維持募款動能。（Getty Images）

亞裔 疫情 投資

上一則

老婦欠稅1.5萬 住屋遭法拍 明州「沒收4萬元」判違憲

下一則

債限談不攏 美列2信評機構「負面觀察」 恐讓信評下調

延伸閱讀

美國亞裔律師協會成立大會　艾利德法律公司推介會隆重召開

美國亞裔律師協會成立大會　艾利德法律公司推介會隆重召開
近期活動

近期活動
德州購物中心槍案 有色人種團體籲警速公開行凶動機

德州購物中心槍案 有色人種團體籲警速公開行凶動機
憂刪預算 非營利組織：削減租金補助 重創230萬戶家庭

憂刪預算 非營利組織：削減租金補助 重創230萬戶家庭

熱門新聞

美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04
美國如果債務違約，不僅是美國內部問題，因為無法付錢給供應鏈或是還其他國家的利息，馬上會牽動國際經濟。（美聯社）

美國若倒債 全球經濟無一倖免 150萬個工作機會2周就消失

2023-05-23 05:41

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？