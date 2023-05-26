疫期「反仇亞」募款豐 孕育亞裔新創企業
疫情期間亞裔民眾遭受歧視、暴力對待的境遇，不但促成喚醒保障亞裔權益的倡議運動，募款成果更是收獲豐碩。
國家廣播公司(NBC)報導，過去幾年裡，「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)倡議運動為亞太裔非營利組織與企業帶來大量資金。疫情消退，美國經濟趨緩，亞裔團體表示，現正設法維持募款動能，擔心才剛獲得的募款成果恐將流失。
來自捐款、投資的大量資金，讓亞裔民眾的各式各樣創業變得蓬勃興盛，從送餐初創公司到政治參與倡議團體都包括在內。
2021年創立的非營利組織「美國亞裔基金會」(The Asian American Foundation)表示，收到贊助超過10億元，支持者包括亞馬遜(Amazon)、耐吉(Nike)等企業夥伴，還有臉書(Facebook)創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)與華裔妻子普莉希拉．陳(Priscilla Chan)共同組成的「陳-查克柏格倡議」(Chan Zuckerberg Initiative)等基金會。
「美國亞裔基金會」直接投資符合對抗仇恨亞裔行動主旨的組織、改善以亞太裔為研究對象的計畫，並且支持亞裔藝術、加強亞裔企業代表。
收到「美國亞裔基金會」贊助的機構包括「亞美公義促進會」(Asian Americans Advancing Justice)、「美國亞裔教育項目」(Asian American Education Project)、亞裔媒體中心(Center for Asian American Media)等。
報導指出，廣義而言，為亞裔權議發聲的非營利組織，從2020年以來數量大增。
亞太裔領導力教育(Leadership Education for Asian Pacifics)主席兼執行長琳達芥川(Linda Akutagawa)表示，對於組織獲得資金而成長茁壯心存感激，但擔心非營利資金的周期性(cyclical)特質，資金流入且用完之後就沒了。她說，希望出現可長可久的支持，讓亞裔非營利組織能夠獲得更加平等的資源。
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