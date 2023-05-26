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被誣中國間諜 天普華裔教授郗小星獲准控FBI

華裔教授郗小星 被誣中國間諜 獲准控FBI

記者張聲肇／綜合報導
天普大學華裔教授郗小星23日獲聯邦法院裁准，他對FBI提出的「歧視性逮捕」的訴訟可繼續進行。（本報資料照片）
天普大學華裔教授郗小星23日獲聯邦法院裁准，他對FBI提出的「歧視性逮捕」的訴訟可繼續進行。（本報資料照片）

遭美國政府誤指為中國間諜的天普大學華裔教授郗小星(Xiaoxing Xi)23日獲聯邦法院裁准，他對聯邦調查局(FBI)提出的訴訟將可繼續進行。2017年他告政府非法搜查、沒收、監視，侵犯他全家人的憲法權利，但被地區法院駁回。

2015年5月，大批荷槍實彈FBI探員衝進郗小星費城家裡，將他逮捕；FBI指控他詐欺、替中國從事商業間諜等多項罪名；但同年9月，FBI因查無實據因此撤銷指控。

郗小星接受國家廣播公司新聞網(NBC News)訪問時說，「我很高興終於能夠將政府官員請上證人席宣誓作證，解釋為何他們決定這麼做，侵犯我們的憲法權利。我們終於有機會追究他們的責任。」

2017年，郗小星在美國公民自由聯盟(ACLU)協助下，控告FBI調查員以「明知虛構或魯莽的證詞」企圖掩飾當局對於他調查和控罪的合理性；郗小星同時聲稱遭到歧視性逮捕，主要是由於他的族裔背景。但此項提告於2021年遭地區法院駁回，於是他於隔年又提出上訴。

郗小星所涉及的所謂「間諜案」，是2015年司法部指控他把曾簽過保密協議、用於超半導體研究的袖珍型加熱器設計圖洩漏給中國同業，威脅要判他80年徒刑，罰款100萬元。物理學界同僚出庭替他作證時指出，設計圖上的機器是郗小星本人的發明，不是原告所指的商業秘密。法庭文件也顯示，袖珍加熱器的發明人曾告訴FBI首席調查員，該產品是「普為人知」的技術，談不上是「革命性」的發明。

司法部對郗小星的指控既然無法成立，這件案子拖了四個月後撤案。

接到有利他上訴的判決，郗小星希望更多亞裔美國人更主動出面，讓當權者面對司法究責。「華人習於沉默，過自己的日子，什麼都不做，甚麼都不說，不過，現在我可以看出，會有越來越多人願意站出來說話。」

「我希望我所做所為已經用某種方式鼓勵大家，要敢於說話，當然也要對政府提出法律行動，那是敢於發聲之外，另一大進步。」

FBI 間諜 司法部

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