我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

Netflix美共享用戶要收費了 被挖曾發推文「愛就是共享密碼」

記者胡玉立／綜合報導
Netflix在美國展開打擊密碼共享行動，不住在同一地址的親友若欲共享Netflix帳戶，將被要求為每增加一人，每月加收7.99元。(歐新社)
Netflix在美國展開打擊密碼共享行動，不住在同一地址的親友若欲共享Netflix帳戶，將被要求為每增加一人，每月加收7.99元。(歐新社)

經過近一年的警告和測試，串流媒體平台「網飛」(Netflix)在美國展開打擊密碼共享行動，不住在同一地址的親友若欲共享Netflix帳戶，將被要求為每增加一人每月加收7.99元。

Netflix在23日開始向它認定違規的人寄發電郵，未來幾天還將向主要帳戶持有者發出電郵。借用登入名稱者若嘗試登入會收到更新訊息，告知如何改用自己的帳戶。在外旅行者仍可使用Netflix帳戶，但須每31天從主要地址登入一次，才能避免被標記。

若被發現與他人共享帳戶，主要成員不會受罰，Netflix只會讓其他分享帳戶者不能使用串流。想開設自己帳戶者可選擇轉移個人資料，即可在自己帳戶繼續觀看上次看到一半的影集。

每月支付15.49元的「標準」(Standard)計畫或每月19.99元「高級」(Premium)計畫會員，可選擇為額外用戶付費。每月6.99元的含廣告計畫或每月9.99元「基本」(Basic)計畫用戶，則無法額外加人觀看。

1997年在美國成立的Netflix表示，全球有1億人使用其服務卻未付費；它去年開始在其他國家地區測試打擊密碼共享措施，如今輪到美國。

批評者說，Netflix未考慮到非傳統家庭和工作或收入有限的情況。若孩子上學住校或遠離主要登記地址不定期返家者，將因此需要支付額外會員費用。

Netflix以前一直接受全家共享帳戶的說法和作法，2017年Netflix還曾推文「愛就是共享密碼」。但面對日益激烈的競爭和人們只能負擔一定訂閱費的現實，各串流媒體過去一年紛紛開始調整業務，包括Prime Video、Netflix和Apple TV Plus等公司都調高價格，但其他公司並未以類似方式追究共享帳戶。

Netflix在4月還宣布將停止其DVD訂閱服務；向客戶郵寄實體光碟是Netflix公司成立以來一直提供的服務。

Netflix Apple

上一則

凍結或削減？府會債限癥結 縮至明年聯邦支出

下一則

紐時：字節跳動中國員工可取得美用戶個資 駕照、地址全洩

延伸閱讀

Netflix動起來 聘請阿諾史瓦辛格擔任「行動長」

Netflix動起來 聘請阿諾史瓦辛格擔任「行動長」
Netflix開始抓美用戶私下分享帳密 要求額外月付8美元

Netflix開始抓美用戶私下分享帳密 要求額外月付8美元
Netflix廣告版訂閱方案「每月7元」活躍用戶已近500萬

Netflix廣告版訂閱方案「每月7元」活躍用戶已近500萬
Netflix紀錄片「埃及豔后」變黑人 埃及轟篡改歷史

Netflix紀錄片「埃及豔后」變黑人 埃及轟篡改歷史

熱門新聞

圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04
美國如果債務違約，不僅是美國內部問題，因為無法付錢給供應鏈或是還其他國家的利息，馬上會牽動國際經濟。（美聯社）

美國若倒債 全球經濟無一倖免 150萬個工作機會2周就消失

2023-05-23 05:41

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然