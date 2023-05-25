Netflix美共享用戶要收費了 被挖曾發推文「愛就是共享密碼」

Netflix在美國展開打擊密碼共享行動，不住在同一地址的親友若欲共享Netflix帳戶，將被要求為每增加一人，每月加收7.99元。(歐新社)

經過近一年的警告和測試，串流媒體平台「網飛」(Netflix )在美國展開打擊密碼共享行動，不住在同一地址的親友若欲共享Netflix帳戶，將被要求為每增加一人每月加收7.99元。

Netflix在23日開始向它認定違規的人寄發電郵，未來幾天還將向主要帳戶持有者發出電郵。借用登入名稱者若嘗試登入會收到更新訊息，告知如何改用自己的帳戶。在外旅行者仍可使用Netflix帳戶，但須每31天從主要地址登入一次，才能避免被標記。

若被發現與他人共享帳戶，主要成員不會受罰，Netflix只會讓其他分享帳戶者不能使用串流。想開設自己帳戶者可選擇轉移個人資料，即可在自己帳戶繼續觀看上次看到一半的影集。

每月支付15.49元的「標準」(Standard)計畫或每月19.99元「高級」(Premium)計畫會員，可選擇為額外用戶付費。每月6.99元的含廣告計畫或每月9.99元「基本」(Basic)計畫用戶，則無法額外加人觀看。

1997年在美國成立的Netflix表示，全球有1億人使用其服務卻未付費；它去年開始在其他國家地區測試打擊密碼共享措施，如今輪到美國。

批評者說，Netflix未考慮到非傳統家庭和工作或收入有限的情況。若孩子上學住校或遠離主要登記地址不定期返家者，將因此需要支付額外會員費用。

Netflix以前一直接受全家共享帳戶的說法和作法，2017年Netflix還曾推文「愛就是共享密碼」。但面對日益激烈的競爭和人們只能負擔一定訂閱費的現實，各串流媒體過去一年紛紛開始調整業務，包括Prime Video、Netflix和Apple TV Plus等公司都調高價格，但其他公司並未以類似方式追究共享帳戶。

Netflix在4月還宣布將停止其DVD訂閱服務；向客戶郵寄實體光碟是Netflix公司成立以來一直提供的服務。