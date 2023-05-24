美印太司令籲美中和平共處 稱美對台政策不變

美軍印太司令阿基里諾(左一)23日演講表示，美中可以在遵守國際規範的狀態下和平共處，美中衝突並非不可避免。(美聯社)

美軍印太司令阿基里諾(John Aquilino)23日對中方喊話表示，美中可以在遵守國際規範的狀態下和平共處，美中衝突並非不可避免，美國追求和平、穩定和繁榮；美國的台灣政策不變，美國不尋求一個獨立的台灣。

此外，阿基里諾表示，中國國家主席習近平 應當從俄烏戰爭中理解到，沒有短期的戰爭；一旦發生侵略，全球會迅速團結應對，這正是俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)現在正在面對的。

阿基里諾表示，侵略決定勢必要付出生命和財富等慘烈的代價，也會在很大程度上影響全球經濟，這是一個非常艱難的決定，習近平應該明白這一點。

阿基里諾婉拒評論北京 在2027年之前犯台的可能性；英國金融時報日前報導，五角大廈 下令要求資深官員不得再討論「可能的攻台時間表」。

阿基里諾受邀到紐約的非營利組織「美中關係全國委員會」，就「印太區域的自由與和平」發表演說；他至少三次提到與中國和平共處，呼籲美中合作，及展開溝通以降低誤判，喊話意味濃厚。

阿基里諾以三項要點破題，首先，美中衝突並非不可避免；其次，美國追求和平繁榮與穩定，而非對抗；第三，美國對台灣政策不變，「我們不尋求一個獨立的台灣」。

阿基里諾表示，印太司令部奉美國總統和國防部長指示，盡力避免衝突，以及若戰爭發生時，必須贏得勝利；印太司令部的任務是避免衝突，而非挑釁，這才能維持所有國家在區域享有自由、開放和繁榮。

阿基里諾談到，在軍事上，中國展開自第二次世界大戰以來最大規模以及最快速度的軍事擴張，包含在傳統武力和戰略核武；在外交上採取戰狼姿態；在經濟上實施脅迫。

阿基里諾細數中方在印太區域令人擔憂的作為，針對東海與南海的非法主張，在南海填海造陸打造軍事基地，對在南海執行任務的美國偵察機實施危險攔截，對菲律賓船隻發射水砲，在香港推翻一國兩制協議，以及對台灣人民實施飛彈和封鎖等種種脅迫行動。

阿基里諾表示，美中和平共處是可能的，只要共同擁護以國際規範為基礎的世界，這些獲得所有國家認可的國際規範包含，支持自由開放的國際貿易，捍衛所有國家的主權不受侵犯，並支持透過國際規範來和平解決爭端。

阿基里諾表示，為了支持自由開放的印太區域，他將持續與美國的區域盟友共同採取行動，並爭取與中國軍事官員定期對話，降低風險與誤判，「我隨時準備好且願意跟(中方)戰區指揮官會面，坦率並公開地討論」。