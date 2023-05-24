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中國遠洋漁隊「過度撈捕、如海上民兵」 成美中衝突新熱點

記者張聲肇／綜合報導
從太平洋水域到南極洲和非洲海岸，中國捕魚船隊正成為華盛頓和北京之間新的地緣政治衝突熱點。圖為掛中國旗幟的漁船2014年10月在日本鳥島附近海域。(美聯社)
從太平洋水域到南極洲和非洲海岸，中國捕魚船隊正成為華盛頓和北京之間新的地緣政治衝突熱點。圖為掛中國旗幟的漁船2014年10月在日本鳥島附近海域。(美聯社)

過去一年以來，拜登政府擴大執行其印太政策，加強取締遠洋漁業的非法作為；專家警告說，在美中關係跌到數十年來的低谷之際，漁業越來越可能演為兩大軍事強權關係緊張的尖銳焦點。

金融時報22日自南韓首爾報導指出，從太平洋、南極海岸到非洲沿岸，中國遠洋漁船隊成為美中衝突的新熱點；報導也指出，美國也在南中國海取締中國漁船非法捕魚以及「灰色地帶」作業。

報導指出，中國遠洋漁船規模約1萬艘，和捕撈量一樣，遠遠超過其他國家，都位居第一，卻因盜捕遭受危害魚種、虐待勞工，廣受保育及人權團體批評。

美國外交政策智庫「太平洋論壇」中國事務專家范麗莎(Elizabeth Freund Larus)說，華府已認定，中國漁船「非法、不被報導、不受規範」的捕撈作業是「國安憂慮」事件。

她說，中國船隊在全球導致魚源枯竭，剝奪沿岸人民重要的食物來源，更讓華府困擾的是，中國遠洋漁船兼具商業、軍事雙重用途，以海上民兵的姿態，支援中國海軍、海警與海岸巡防部隊。

大方補貼遠洋船隊的北京否認上述說法。中國外交部告訴金融時報，中國是「負責任的國家」，絕對不容非法捕撈，有關中國破壞海洋環境或虐待勞工的說法，都「非事實」，把漁船形容成準軍事單位，更是美國出於「不可告人的動機」的說詞。

美國、日本、澳洲和印度去年啟動護漁行動，運用衛星資料，幫助太平洋地區的國家追蹤中國漁船的非法捕撈及海上民兵作業。去年12月，美國制裁了中國兩大遠洋漁業公司。美國海巡部隊也和太平洋島國合作，維持遠洋漁業秩序。

國際戰略研究所亞洲軍事現代化專家拉克斯馬納(Evan Laksmana)說，中國運用海防民兵與漁船，配合海巡部隊占領南中國海各島礁，將島礁軍事化，論者稱為「灰色地帶」作業，提高了其他國家強力反應的風險。

他警告說，中國船隊陣容寵大，提高了各國海軍與海巡艦艇海上衝突的機率，「這不就是國與國之間的武裝衝突？」

從太平洋水域到南極洲和非洲海岸，中國捕魚船隊正成為華盛頓和北京之間新的地緣政治衝...
從太平洋水域到南極洲和非洲海岸，中國捕魚船隊正成為華盛頓和北京之間新的地緣政治衝突熱點。圖為掛中國旗幟的漁船2009年5月在南韓延坪島附近海域。(美聯社)

勞工 華府 拜登

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