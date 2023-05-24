反制中禁美光 眾議員點名「長鑫存儲」列貿易黑名單

眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格呼籲拜登政府對中國封殺美光科技採取報復行動。(路透)

中國對美光科技(Micron Technology)發布禁令後，美國國會議員表示，商務部 應該對中國DRAM大廠長鑫存儲技術(ChangXin Memory Technologies, CXMT)實施貿易限制；美光表示，目前仍在評估禁令會造成的影響，預估對公司總收入損失不超過10%。

美光科技是美國最大的記憶體晶片製造商；中國互聯網信息辦公室21日宣布，美光科技公司產品存在較嚴重網路安全隱患，影響中國國家安全，未通過網路安全審查，中國國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光產品；北京 此舉廣泛被認為是要報復美國限制中國獲取關鍵技術。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)23日表示，中國對美光的聲明「毫無事實根據」；參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)23日也表示，我們正與更廣泛的商界以及盟邦和夥伴針對此事進行討論。

一直敦促拜登政府對中國採取更強硬立場的眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)，是目前唯一呼籲採取報復行動的國會議員；蓋拉格聲明指出，美國必須向中國明確表示，絕不容忍中國對美國公司和盟友進行經濟脅迫。

他說：「商務部應立即把長鑫存儲加入黑名單中，確保美國技術，無論規格，都不會流入長鑫存儲、長江存儲或其他產業中的中國公司手中。」

蓋拉格補充說：「商務部必須確保，沒有在中國經營的半導體記憶儲存公司能獲得出口美國許可證，好來回填美光空出的缺口，而近年來也親身經歷過中共這種經濟脅迫的南韓盟友，也該起身防止回填的發生。」

中國制裁消息傳出後，美光科技(MU)股價在23日跌約3%。