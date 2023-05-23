「淫魔」富豪艾普斯坦爆 蓋茲曾與俄女橋牌高手有染

蓋茲在約2009年認識當時20多歲的橋牌玩家安托諾娃。(取自臉書)

華爾街 日報(WSJ)報導，已在獄中自殺的「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)在微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)拒絕參與他的慈善基金會後，發電子郵件威脅要蓋茲補償他為俄國橋牌高手米拉‧安托諾娃(Mila Antonova)所支付的電腦課程費用，否則將揭爆兩人有染之事，且在死前指定蓋茲密友為遺囑執行人，可能藉此報復蓋茲。

蓋茲兩年前離婚，當時傳出導火線之一，是妻子梅琳達不滿他和艾普斯坦過從甚密；而華爾街日報的報導進一步揭露了兩人之間的交易來往。

華爾街日報根據知情人士報導，本身愛打橋牌的蓋茲，在2010年左右認識了當時年僅20多歲的安托諾娃；艾普斯坦則是在2013年認識她，並為電腦專業的她支付軟體工程課程學費。

2017年，艾普斯坦企圖透過摩根大通(JPMorgan Chase)建立一個數十億美元的慈善基金會，開始積極募款，在勸說蓋茲參與投資 失敗後，發了一則電子郵件給蓋茲，要求蓋茲報銷安托諾娃這筆學費；根據看過該電郵的知情人士，言下之意就是若蓋茲不與他保持關係，就將爆料蓋茲的婚外情。

蓋茲一位女性發言人指出：「蓋茲與艾普斯坦的會面都是出於慈善目的。艾普斯坦在未能說服蓋茲之後，試圖利用一段過去的關係來威脅蓋茲，但並沒有成功。」 至於報銷學費一事，發言人也強調，「蓋茲與艾普斯坦沒有任何財務往來」。

安托諾娃則對華爾街日報表示，認識艾普斯坦時並不知道他的身分；她說：「我並不知道他是名罪犯或別有用心。我只覺得他是名成功的商人，並想伸出援手。」安托諾娃補充表示，對艾普斯坦和他的所作所為感到厭惡；但她拒絕針對蓋茲發表評論。

根據華爾街日報檢視過的文件，安托諾娃當初想要打造自己的線上橋牌教學平台，蓋茲的顧問尼科里克(Boris Nikolic)因此把她引薦給艾普斯坦，協助她籌備資金。兩人在2013年11月於紐約市和艾普斯坦會面，安托諾娃向他提出50萬元籌資創業計畫，但她後來向媒體表示，艾普斯坦並沒有投資這項計畫。

橋牌是蓋茲的嗜好之一，他2010年約55歲時，與20多歲的安托諾娃因打橋牌認識，安托諾娃則透過蓋茲結識艾普斯坦，2014年曾短暫住在艾普斯坦提供的紐約公寓。

安托諾娃表示，在創業計畫失敗後，她決定要成為軟體工程師，並曾向多人尋求借款來參加課程。「艾普斯坦同意付錢，並直接付錢給學校。沒有交換。我不知道他為什麼這樣做，」她說，「當我問起，他說他很有錢，希望在他能力之下幫助人們之類的話。」

新出爐的訊息顯示艾普斯坦與蓋茲之間關係的複雜性，也讓人更理解艾普斯坦透過為政客、商人、學者和名人提供協助來建立關係，好達成自己的目的的運作方式，且在關係惡化後翻臉不認人。艾普斯坦2019年夏天遭控為權貴人士仲介性服務而被捕，隨後在獄中自殺身亡。

現年67歲的蓋茲承認曾與艾普斯坦見過幾次，但都是為了討論慈善事業，並坦言後悔與艾普斯坦往來，形容是個「巨大的錯誤」。