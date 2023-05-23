我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

「淫魔」富豪艾普斯坦爆 蓋茲曾與俄女橋牌高手有染

編譯尤寶琪、葉亭均／綜合報導
蓋茲在約2009年認識當時20多歲的橋牌玩家安托諾娃。(取自臉書)
蓋茲在約2009年認識當時20多歲的橋牌玩家安托諾娃。(取自臉書)

華爾街日報(WSJ)報導，已在獄中自殺的「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)在微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)拒絕參與他的慈善基金會後，發電子郵件威脅要蓋茲補償他為俄國橋牌高手米拉‧安托諾娃(Mila Antonova)所支付的電腦課程費用，否則將揭爆兩人有染之事，且在死前指定蓋茲密友為遺囑執行人，可能藉此報復蓋茲。

蓋茲兩年前離婚，當時傳出導火線之一，是妻子梅琳達不滿他和艾普斯坦過從甚密；而華爾街日報的報導進一步揭露了兩人之間的交易來往。

華爾街日報根據知情人士報導，本身愛打橋牌的蓋茲，在2010年左右認識了當時年僅20多歲的安托諾娃；艾普斯坦則是在2013年認識她，並為電腦專業的她支付軟體工程課程學費。

2017年，艾普斯坦企圖透過摩根大通(JPMorgan Chase)建立一個數十億美元的慈善基金會，開始積極募款，在勸說蓋茲參與投資失敗後，發了一則電子郵件給蓋茲，要求蓋茲報銷安托諾娃這筆學費；根據看過該電郵的知情人士，言下之意就是若蓋茲不與他保持關係，就將爆料蓋茲的婚外情。

蓋茲一位女性發言人指出：「蓋茲與艾普斯坦的會面都是出於慈善目的。艾普斯坦在未能說服蓋茲之後，試圖利用一段過去的關係來威脅蓋茲，但並沒有成功。」 至於報銷學費一事，發言人也強調，「蓋茲與艾普斯坦沒有任何財務往來」。

安托諾娃則對華爾街日報表示，認識艾普斯坦時並不知道他的身分；她說：「我並不知道他是名罪犯或別有用心。我只覺得他是名成功的商人，並想伸出援手。」安托諾娃補充表示，對艾普斯坦和他的所作所為感到厭惡；但她拒絕針對蓋茲發表評論。

根據華爾街日報檢視過的文件，安托諾娃當初想要打造自己的線上橋牌教學平台，蓋茲的顧問尼科里克(Boris Nikolic)因此把她引薦給艾普斯坦，協助她籌備資金。兩人在2013年11月於紐約市和艾普斯坦會面，安托諾娃向他提出50萬元籌資創業計畫，但她後來向媒體表示，艾普斯坦並沒有投資這項計畫。

橋牌是蓋茲的嗜好之一，他2010年約55歲時，與20多歲的安托諾娃因打橋牌認識，安托諾娃則透過蓋茲結識艾普斯坦，2014年曾短暫住在艾普斯坦提供的紐約公寓。

安托諾娃表示，在創業計畫失敗後，她決定要成為軟體工程師，並曾向多人尋求借款來參加課程。「艾普斯坦同意付錢，並直接付錢給學校。沒有交換。我不知道他為什麼這樣做，」她說，「當我問起，他說他很有錢，希望在他能力之下幫助人們之類的話。」

新出爐的訊息顯示艾普斯坦與蓋茲之間關係的複雜性，也讓人更理解艾普斯坦透過為政客、商人、學者和名人提供協助來建立關係，好達成自己的目的的運作方式，且在關係惡化後翻臉不認人。艾普斯坦2019年夏天遭控為權貴人士仲介性服務而被捕，隨後在獄中自殺身亡。

現年67歲的蓋茲承認曾與艾普斯坦見過幾次，但都是為了討論慈善事業，並坦言後悔與艾普斯坦往來，形容是個「巨大的錯誤」。

艾普斯坦在去世前幾天更改了遺囑，任命尼科里克為執行人；尼科里克表示，艾普斯坦並未事先與他討論，且已經拒絕此責任，並坦言認為艾普斯坦此舉是在報復蓋茲。

華爾街日報爆料指已在獄中自殺的淫魔艾普斯坦曾威脅過蓋茲，要公開蓋茲與安托諾娃的私...
華爾街日報爆料指已在獄中自殺的淫魔艾普斯坦曾威脅過蓋茲，要公開蓋茲與安托諾娃的私情。(美聯社)

艾普斯坦 華爾街 投資

上一則

府會談判「債限」無進展 糾結在4個項目

下一則

歐盟重罰Meta 拜登須加速同步美歐數據保護法

延伸閱讀

比爾蓋茲捲腥聞 日前給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失

比爾蓋茲捲腥聞 日前給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失
蓋茲：AI出個人數位助理 谷歌搜尋和亞馬遜會「慘死」

蓋茲：AI出個人數位助理 谷歌搜尋和亞馬遜會「慘死」
華爾街日報：習近平仿毛澤東大搞學習運動 挽救頹勢

華爾街日報：習近平仿毛澤東大搞學習運動 挽救頹勢
全美白領工作難找 空缺11周才補人 面試要3到4次

全美白領工作難找 空缺11周才補人 面試要3到4次

熱門新聞

前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

2023-05-16 06:10
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」