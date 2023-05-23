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歐盟重罰Meta 拜登須加速同步美歐數據保護法

編譯廖振堯／綜合22日電
臉書母公司Meta因為向美國發送歐盟的用戶資訊，遭歐盟隱私監管機關處以12億歐元罰款，創歐盟隱私權罰款的最高金額。(路透)
臉書母公司Meta因為向美國發送歐盟的用戶資訊，遭歐盟隱私監管機關處以12億歐元罰款，創歐盟隱私權罰款的最高金額。(路透)

愛爾蘭數據保護委員會，發現臉書母公司Meta違反歐盟的數據保護法「通用資料保護規則」(GDPR)，將歐盟用戶的資料非法傳輸到美國，因此裁罰Meta12億歐元(約合13億美元)，創下最高罰款紀錄；這凸顯拜登政府面對新的壓力，必須加速彌平美國和歐洲數據保護法之間的鴻溝，讓美商有所依循。

政治新聞網站Politico報導，GDPR(General Data Protection Regulation)自2018年起限制企業收集歐盟公民數據的方式，且要求任何持有數據的企業必須提供用戶上訴管道，若用戶認為個資數據收集、使用或共享的方式不當，就可以向企業要求撤回。

拜登政府去年10月宣布一項行政命令，呼籲美國、歐盟間建立數據隱私框架，一方面允許美國企業跨海傳輸數據，另一方面提供歐盟公民申訴管道。然而該命令仍需得到歐盟委員會批准，批准關鍵將是美國司法部新設的數據保護審查法院(DPRC)是否能處理歐洲公民的個資相關訴訟、提供確實保護。

Meta表示，拜登的行政命令若獲得批准，應該可以撤回罰款。22日的裁罰令指出，Meta在美歐之間傳輸數據只准到10月12日，即使停止仍需支付罰款。Meta還必須在11月12日前刪除或移回自2020年以來儲存在美國的歐盟公民數據。

Meta全球事務總裁克列格(Nick Clegg)、法務長紐斯泰德(Jennifer Newstead)22日聲明稱該公司將提出上訴，該罰款不必要且不合理。

Meta認為只要數據隱私框架在截止日前生效，就不會影響公司服務。該公司過去曾警告如果不能跨海傳輸數據，會考慮放棄歐洲臉書和Instagram等服務。

拜登的行政命令預計今年夏末獲得批准，美方由商務部、司法部和國家情報總監辦公室牽頭談判，但達成協議的時間比預期更久，歐盟也持強烈懷疑態度。歐盟議會在反對拜登行政命令的建議指出，美國情報機構禁止收集美國公民數據，但未給予歐盟公民同樣的保護；且DPRC缺乏程序透明，可能無法評估其在美國法治系統的實施情況。

資訊科技產業委員會(ITI)法律總顧問米勒透露，DPRC的預算、辦公室、人員皆已到位，但最重要的部分－歐盟公民的法官和特設律師仍在等待許可。

歐盟 拜登 司法部

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