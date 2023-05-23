抖音熱搜片教竊車 助長「炫技」犯罪

犯罪社媒化。年輕犯罪利用抖音社媒，傳播教授竊車，特別是Kia車，造成極大治安死角。圖為在北加拉斯維加斯的一家修車廠內，駕駛盤起動系統被支解的現代轎車。(美聯社)

南韓現代汽車 公司(Hyundai)和子公司「起亞車廠」(Kia)上周同意以2億元天價和解集體訴訟，再度凸顯TikTok等社媒熱搜內容提升「炫技」犯罪的衝擊，多數警方也認為，導致青少年因竊車被捕和遭控罪人數增加；但犯罪學者認為，青少年犯罪的社會問題可能言過其實，因為相較於其他罪犯，沒有犯罪經驗的年輕人很容易失手被捕。

社群媒體 上去年瘋傳一系列的「起亞挑戰」(Kia Challenge)，示範如何利用汽車安全漏洞偷車的影片，引發網友嘗試，導致竊車案暴增；全國公路交通安全局說，在美國造成至少14起車禍、八人死亡；「現代」則被指因製造缺失，導致某些車款易遭竊引發集體訴訟。

美聯社報導，芝加哥婦女瓊妮佛‧尼爾(Jonnifer Neal)是受害人之一，起亞Optima車一日兩度遭竊後，引來一堆麻煩事；回想起半夜3點被警察 吵醒、在路上被警察攔下盤問一個多小時等不愉快經驗，她說：「老實說，我還很緊張。」

像她那樣的愛車失竊遭殃者，全美國數以千計，都是因為社媒流傳，一把螺絲起子和一條USB資料傳輸線就可輕易偷走一部現代或起亞汽車。警察、保險公司甚至檢方都注意到這現象，抖音也努力刪除後，線上教戰內容未見減少，因為青少年有辦法往其他社媒上傳類似訊息，挑戰同儕「敢不敢」以身試法。

儘管各界提醒家長注意子女不要受「教唆炫技」犯罪分子的影響，警察也注意到青少年犯罪案件當中，偷車炫技案增加，犯罪學家卻認為，因為年輕小毛頭初犯被逮機率高，才凸顯網路「教壞孩子」的角色。

17州檢察長呼籲聯邦政府下令汽車廠商召回所有「易失竊」車輛，巴爾的摩、密爾瓦基、紐約等城市不是已經提告，就打算對兩家車廠提出團體訴訟。

俄勒岡州波特蘭居民孔恩范德(Morgan Kornfeind)在去上瑜伽課的路上，被偷了起亞車被追捕的男性嫌犯逆向駕駛撞到骨折、腿部重傷，手術後每周要看好幾次醫生；她說，「想到今後還要開車，我就萬分沮喪。」

本月稍早，密爾瓦基一輛校車被名14歲的青少年駕駛偷來的起亞車撞上，校車上一名15歲的學生重傷命危。

很多人認為罪魁禍首是車廠；加州MKG律師事務所首席策略官史如貝瑞(Randy Shrewsberry)說，「炫技」犯罪現象到現在還沒趨緩，令人驚訝。