SpaceX搭載沙國首位女太空人 將在太空研究乳癌幹細胞

乳癌研究人員巴納威成為首位上太空的沙烏地阿拉伯女性。（美聯社）

由公理太空公司(Axiom Space)Ax-2)策畫的「AX2」任務之機組人員，已在21日下午5時37分從佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)的甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)起飛。此趟旅程將為女性太空人 寫下歷史新的一頁，除了首位女性擔任私人太空飛行的指揮，亦有首位沙烏地阿拉伯女太空人巴納威(Rayyana Barnawi)參與旅程，將在太空中研究乳癌及幹細胞。

有線電視新聞網(CNN)報導，他們乘坐的太空探索公司(SpaceX )乘龍(Crew Dragon)太空船，將由獵鷹9號火箭送上軌道，預計約16小時後，於美東時間22日上午9時24分與國際太空站(ISS)對接。

AX2任務機組人員中，巴納威和沙國皇家空軍飛行員阿卡尼(Ali AlQarni)是該國第二及第三位旅行太空的公民。沙國欲扭轉其保守形象，因此培訓巴納威成為該國首位女太空人。

35歲的巴納威有生物醫學碩士學位，亦有九年研究癌症幹細胞的經驗。她上周在記者會表示，能夠代表沙國和所有婦女的夢想和希望，感到非常榮幸和高興。

巴納威將在國際太空站上進行大約20項實驗，其中之一涉及研究幹細胞在零重力下的行為模式。

AX-2機組人員由63歲的前NASA太空人惠特森(Peggy Whitson)領導，她現在是公理太空的員工。惠特森是美國公民在太空度過天數最高的人、歷史排名第八，這是她2017年來首次重返太空。但她表示這次任務不同以往，最大挑戰之一就是學習駕駛SpaceX乘龍這架特別的太空船，但她真的很喜歡它。

田納西州 商人肖夫納(John Shoffner)將擔任駕駛；AX-2任務四人小組將與另三名俄羅斯、三名美國及一名阿聯酋太空人等七人一起登上國際太空站。