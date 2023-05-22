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女高中生百米跑出11.08秒 打破俄州55年紀錄

編譯廖振堯／綜合21日電
俄勒岡州高中生派德森打破該州高懸55年的女子100米及200米短跑紀錄。（取自runnerspace的YouTube頻道）
俄勒岡州高中生派德森打破該州高懸55年的女子100米及200米短跑紀錄。（取自runnerspace的YouTube頻道）

一位17歲的短跑新星正嶄露頭角，在本月初舉行的男女混合比賽中也毫不遜色，甚至連她的畢業舞會舞伴都追不上她。就讀俄勒岡州奧斯威戈湖(Lake Oswego)高中的派德森(Mia Brahe-Pedersen)不僅打破該州高懸55年的女子100米及200米短跑紀錄，下個目標便是加入國家隊為國爭光。

華爾街日報報導，俄州本德市(Bend)的一所高中Summit High舉行的男女混合邀請賽是專為派德森而舉辦，因為她幾乎已無對手，參加這場比賽的五女四男是來自21所高中裡最快的短跑選手。

派德森在100米短跑中突破個人最佳成績，以11.08秒完賽，是全美女子高中生史上第三快；200米比賽中以22.61秒完賽，雖輸給另兩名男選手，但仍刷新州紀錄。此前俄州女子100米及200米短跑紀錄自1968年來皆由奧運金牌得主強森-貝爾斯(Margaret Johnson-Bailes)保持。

派德森的畢業舞伴、同時也是橄欖球校隊的帕克(Ethan Park)以11.38秒的成績獲得第四，他表示看到派德森擊敗所有人是個非常特別又酷的時刻。

派德森的教練霍爾(Hashim Hall)稱她的全力衝刺技巧驚人，是與生俱來的，而且她的起步還有進步空間。她的成績已十分亮眼，派德森11.08秒的個人100米紀錄，比佛州奧克蘭公園東北高中的威廉絲(Briana Williams)於2019年創下的全國紀錄還差0.14秒，而威廉絲已在2021年東京奧運上代表牙買加在400米接力奪得金牌。派德森的22.61秒的200米個人最佳，則僅比曾奪11面奧運獎牌的菲莉克絲(Allyson Felix)在2003年創下的22.11秒慢0.5秒。

派德森的終極目標就是明年夏天參加2024年美國奧運選拔。「當練習艱難時，教練總說把全國紀錄放在心裡。我們就是在說100米和200米國家紀錄，如果本季無法打破，那就在下季實現。」

東京奧運 威廉 俄州

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