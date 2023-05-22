我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

她嘆「未見過一座山」 孫伴93歲祖母玩遍63個國家公園

編譯俞仲慈／綜合21日電
萊恩祖孫完成全國63座國家公園壯舉，這是在仙納度國家公園合影。（取自Instagram）
萊恩祖孫完成全國63座國家公園壯舉，這是在仙納度國家公園合影。（取自Instagram）

2015年，在華府開設動物醫院的萊恩(Brad Ryan)和闊別十年的祖母喬伊·萊恩(Joy Ryan)聯繫後，得知祖母「從未見過一座山」，為了彌補祖母的遺憾，萊恩邀請祖母展開走遍全國63座國家公園的壯舉，歷經七年半的時間，這對祖孫日前抵達美屬薩摩亞國家公園，完成最後一站，而93歲的喬伊也因此成為走遍所有國家公園的最年長者。

「美屬薩摩亞國家公園是赤道以南唯一的美國國家公園，也是離我們最遠的一座公園。」萊恩在Instagram發文表示，收到國家公園管理局頒發的證書與禮物，以紀念他們完成走訪63座國家公園的壯舉，「來到這裡之前，歷經漫漫長路，但我們不能選擇一處比這裡更具史詩般意義的地方，作為結束喬伊祖母旅行的詩篇。」

現年41歲的萊恩以祖母為榮，他表示，「我們反駁所有對於老化受限的錯誤假設，我們克服財務和後勤支援的限制。」強調喬伊祖母締造歷史，成為走訪全美所有國家公園的最年長的在世者。

對此，美屬薩摩亞國家公園16日也發文表示「對他們來說，這不僅僅是一場完成願望清單之旅，而是一次和解與療癒，今天當他們抵達第63座公園並實現目標之際，我們很榮幸接待他們，他們的故事令人驚嘆，我們很高興能參與其中。」

喬伊祖母一生定居在俄亥俄州鄧肯福爾斯(Duncan Falls)，經營一間小店直到80歲退休，但回顧以往，喬伊對於自己出門旅行的次數少之又少，甚至「從未見過一座山」而深感遺憾，於是萊恩萌生陪伴祖母走遍全國所有國家公園的想法，而且喬伊毫不猶豫答應，祖孫結伴走訪首站，就是跨越田納西州北卡羅來納州的「大煙山國家公園」，隨後萊恩創立GoFundMe專屬網頁，作為籌募旅費的平台，並和各界分享旅遊期間的種種點滴。

萊恩祖孫完成全國63座國家公園的壯舉，美屬薩摩亞國家公園16日發文表示「他們的故...
萊恩祖孫完成全國63座國家公園的壯舉，美屬薩摩亞國家公園16日發文表示「他們的故事令人驚嘆」。（取自臉書）

俄亥俄州 北卡羅來納州 田納西州

上一則

拜登債限算盤 恐無法稱心如意

下一則

女高中生百米跑出11.08秒 打破俄州55年紀錄

延伸閱讀

旅遊／死谷國家公園 荒蕪卻處處驚喜

旅遊／死谷國家公園 荒蕪卻處處驚喜
遊覽石峰國家公園

遊覽石峰國家公園
少付兩元 你恐進不了訪客多的國家公園

少付兩元 你恐進不了訪客多的國家公園
優勝美地 加州最致命國家公園

優勝美地 加州最致命國家公園

熱門新聞

前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

2023-05-16 06:10
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因

「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因