她嘆「未見過一座山」 孫伴93歲祖母玩遍63個國家公園

萊恩祖孫完成全國63座國家公園壯舉，這是在仙納度國家公園合影。（取自Instagram）

2015年，在華府開設動物醫院的萊恩(Brad Ryan)和闊別十年的祖母喬伊·萊恩(Joy Ryan)聯繫後，得知祖母「從未見過一座山」，為了彌補祖母的遺憾，萊恩邀請祖母展開走遍全國63座國家公園的壯舉，歷經七年半的時間，這對祖孫日前抵達美屬薩摩亞國家公園，完成最後一站，而93歲的喬伊也因此成為走遍所有國家公園的最年長者。

「美屬薩摩亞國家公園是赤道以南唯一的美國國家公園，也是離我們最遠的一座公園。」萊恩在Instagram發文表示，收到國家公園管理局頒發的證書與禮物，以紀念他們完成走訪63座國家公園的壯舉，「來到這裡之前，歷經漫漫長路，但我們不能選擇一處比這裡更具史詩般意義的地方，作為結束喬伊祖母旅行的詩篇。」

現年41歲的萊恩以祖母為榮，他表示，「我們反駁所有對於老化受限的錯誤假設，我們克服財務和後勤支援的限制。」強調喬伊祖母締造歷史，成為走訪全美所有國家公園的最年長的在世者。

對此，美屬薩摩亞國家公園16日也發文表示「對他們來說，這不僅僅是一場完成願望清單之旅，而是一次和解與療癒，今天當他們抵達第63座公園並實現目標之際，我們很榮幸接待他們，他們的故事令人驚嘆，我們很高興能參與其中。」