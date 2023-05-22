我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

想找好工作…大學主修電腦資訊人數激增 歷史、英語系下滑

記者胡玉立／綜合報導
2017年到2022年，全美攻讀電腦資訊科學等科系的四年制大學生人數猛增34%，達到約57萬3000人。(Getty Images)
2017年到2022年，全美攻讀電腦資訊科學等科系的四年制大學生人數猛增34%，達到約57萬3000人。(Getty Images)

春季畢業季的到來，凸顯全國大學樣貌正迅速傾斜；電腦科學及其他以科技為重的學科畢業生名單越來越長，人文學科畢業生名單越來越短。高等教育的兩大趨勢：科技專業學科招生人數激增和人文學科需求直線下滑，讓職涯發展如何影響大學學業選擇的爭論，愈演愈烈；連結科技與人文的跨界新學科，也在興起中。

根據全國學生結算所研究中心(NSCRS)數據，2017年到2022年，全國攻讀電腦資訊科學等科系的四年制大學生人數猛增34%，達到約57萬3000人。同時間，英語系人數下降23%，降至11萬3000人；歷史系下降12%，降至7萬7000人。

華盛頓郵報指出，以馬里蘭大學為例，2010年藝術人文專業人數遠多於電腦科學專業，比數大於4比 1。但現在主修藝術和人文學科的學生約2400名，主修電腦科學的學生約3300名。

如此劇烈轉變，讓各校必須努力為科技領域找來足夠教師，並設法吸引更多學生重回英語和歷史等學科。馬里蘭大學和許多學校一樣，正在尋找新的學術平衡；一方面因應科技證書不斷增長的需求，同時保護看似脆弱的人文主義傳統支柱。

有些學校採取激進作法。北維吉尼亞州瑪麗蒙特大學 (Marymount University)即決定逐步取消歷史和英語系，理由是入學率低。

但沒有跡象顯示更知名的大學院校會起而效法。馬里蘭大學教務長賴斯(Jennifer King Rice)說：「英語和歷史並沒有消亡」，基礎專業也能幫助大量學生達到一般畢業要求。

不過，在經濟動盪時期，避免欠債和找到好工作，的確是許多學生的首要目標。智庫「第三條路」(Third Way)研究作者、前聯邦大學記分卡(College Scorecard)主任伊茲柯維(Michael Itzkowitz) 表示，「民眾對大學回報信心的質疑程度，比以往任何時候都高，其中部分與學費上漲有關，也多少受到疫情期間長期在家遠距上課的影響。」

維吉尼亞州 招生 疫情

上一則

女高中生百米跑出11.08秒 打破俄州55年紀錄

下一則

畢業生低薪卻背巨額學貸 聯邦擬取消「營利大學」補助

延伸閱讀

畢業生低薪卻背巨額學貸 聯邦擬取消「營利大學」補助

畢業生低薪卻背巨額學貸 聯邦擬取消「營利大學」補助
華裔學霸三姊妹 都念MIT

華裔學霸三姊妹 都念MIT
從復旦到浙大 中國高校紛紛恢復開放

從復旦到浙大 中國高校紛紛恢復開放
中國人口 仍然是有質的紅利

中國人口 仍然是有質的紅利

熱門新聞

前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

2023-05-16 06:10
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因

「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因