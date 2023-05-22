想找好工作…大學主修電腦資訊人數激增 歷史、英語系下滑

2017年到2022年，全美攻讀電腦資訊科學等科系的四年制大學生人數猛增34%，達到約57萬3000人。(Getty Images)

春季畢業季的到來，凸顯全國大學樣貌正迅速傾斜；電腦科學及其他以科技為重的學科畢業生名單越來越長，人文學科畢業生名單越來越短。高等教育的兩大趨勢：科技專業學科招生 人數激增和人文學科需求直線下滑，讓職涯發展如何影響大學學業選擇的爭論，愈演愈烈；連結科技與人文的跨界新學科，也在興起中。

根據全國學生結算所研究中心(NSCRS)數據，2017年到2022年，全國攻讀電腦資訊科學等科系的四年制大學生人數猛增34%，達到約57萬3000人。同時間，英語系人數下降23%，降至11萬3000人；歷史系下降12%，降至7萬7000人。

華盛頓郵報指出，以馬里蘭大學為例，2010年藝術人文專業人數遠多於電腦科學專業，比數大於4比 1。但現在主修藝術和人文學科的學生約2400名，主修電腦科學的學生約3300名。

如此劇烈轉變，讓各校必須努力為科技領域找來足夠教師，並設法吸引更多學生重回英語和歷史等學科。馬里蘭大學和許多學校一樣，正在尋找新的學術平衡；一方面因應科技證書不斷增長的需求，同時保護看似脆弱的人文主義傳統支柱。

有些學校採取激進作法。北維吉尼亞州 瑪麗蒙特大學 (Marymount University)即決定逐步取消歷史和英語系，理由是入學率低。

但沒有跡象顯示更知名的大學院校會起而效法。馬里蘭大學教務長賴斯(Jennifer King Rice)說：「英語和歷史並沒有消亡」，基礎專業也能幫助大量學生達到一般畢業要求。

不過，在經濟動盪時期，避免欠債和找到好工作，的確是許多學生的首要目標。智庫「第三條路」(Third Way)研究作者、前聯邦大學記分卡(College Scorecard)主任伊茲柯維(Michael Itzkowitz) 表示，「民眾對大學回報信心的質疑程度，比以往任何時候都高，其中部分與學費上漲有關，也多少受到疫情 期間長期在家遠距上課的影響。」