全美白領工作難找 空缺11周才補人 面試要3到4次

疫情後，在辦公室的白領工作，一職難求。許多白領產業如金融、專業及商業服務都減少僱人。(Getty Images)

美國2022年底迄今白領工作減少近50萬個，白領工作開缺平均要11周才補人，現已成為常態，隨著裁員 及遇缺不補，很多雇主現對補足辦公室白領職缺遲遲其行，不管是接待人員還是財務長皆然；白領工作愈來愈難找，求職者面試 八、九回，再捎簡訊或電子郵件追蹤結果，公司毫無回音者比比皆是。

華爾街日報(WSJ)報導，新冠疫情 期間資方搶著求才擠破頭，可現今想找白領工作的人感受到反彈。聯邦數據指出，不論房地產、財務、保險到廣告業，職位開缺數大減；求才機構「羅恆致富」(Robert Half)表示，由雇主一方得知，目前白領工作平均11周才補人，相形2021年的7周要來得長。

羅恆致富伊利諾州分公司總裁蜜雪兒‧萊斯朵夫(Michelle Reisdorf)表示，疫情動盪期間，雇主們發現很多求職者找的職缺，態度並不認真，碰到勞動市場緊俏，雇主太匆促，最後聘用的人最後證實並不合適，所以現在大家都超級小心。

萊斯朵夫指出，現在想找白領工作的人，面試三到四次是常態，過去是一兩次；她從沒見過雇主新聘員工時那麼小心，一如現在。

勞動市場整體而言還是很強勁，4月新增就業機會25萬3000個，而且由醫療、建築到觀光娛樂，各行業皆然。只是，這些數據遮蓋掉許多白領產業的實情，如金融、專業及商業服務都減少僱人。對許多專業人士來說，要換部門並不總是那麼容易，尤其是現在。

近幾個月由科技業、消費者商品到媒體等產業颳起裁員風，求職者表示感覺競爭變激烈。在求才求職網站領英(LinkedIn)上，每個白領工作感覺上都有上千人在申請，有些職缺一貼上網，幾分鐘內就有幾百人想應徵。

才在一年前，雇主們還在比拚著求才，動輒拿出五位數的簽約獎金、提供遠端上班等其他福利，許多公司還放寬求才標準，急著想拉人進入公司，但現在盛況不再。