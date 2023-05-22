我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

全美白領工作難找 空缺11周才補人 面試要3到4次

編譯潘勛／綜合21日電
疫情後，在辦公室的白領工作，一職難求。許多白領產業如金融、專業及商業服務都減少僱人。(Getty Images)
疫情後，在辦公室的白領工作，一職難求。許多白領產業如金融、專業及商業服務都減少僱人。(Getty Images)

美國2022年底迄今白領工作減少近50萬個，白領工作開缺平均要11周才補人，現已成為常態，隨著裁員及遇缺不補，很多雇主現對補足辦公室白領職缺遲遲其行，不管是接待人員還是財務長皆然；白領工作愈來愈難找，求職者面試八、九回，再捎簡訊或電子郵件追蹤結果，公司毫無回音者比比皆是。

華爾街日報(WSJ)報導，新冠疫情期間資方搶著求才擠破頭，可現今想找白領工作的人感受到反彈。聯邦數據指出，不論房地產、財務、保險到廣告業，職位開缺數大減；求才機構「羅恆致富」(Robert Half)表示，由雇主一方得知，目前白領工作平均11周才補人，相形2021年的7周要來得長。

羅恆致富伊利諾州分公司總裁蜜雪兒‧萊斯朵夫(Michelle Reisdorf)表示，疫情動盪期間，雇主們發現很多求職者找的職缺，態度並不認真，碰到勞動市場緊俏，雇主太匆促，最後聘用的人最後證實並不合適，所以現在大家都超級小心。

萊斯朵夫指出，現在想找白領工作的人，面試三到四次是常態，過去是一兩次；她從沒見過雇主新聘員工時那麼小心，一如現在。

勞動市場整體而言還是很強勁，4月新增就業機會25萬3000個，而且由醫療、建築到觀光娛樂，各行業皆然。只是，這些數據遮蓋掉許多白領產業的實情，如金融、專業及商業服務都減少僱人。對許多專業人士來說，要換部門並不總是那麼容易，尤其是現在。

近幾個月由科技業、消費者商品到媒體等產業颳起裁員風，求職者表示感覺競爭變激烈。在求才求職網站領英(LinkedIn)上，每個白領工作感覺上都有上千人在申請，有些職缺一貼上網，幾分鐘內就有幾百人想應徵。

才在一年前，雇主們還在比拚著求才，動輒拿出五位數的簽約獎金、提供遠端上班等其他福利，許多公司還放寬求才標準，急著想拉人進入公司，但現在盛況不再。

疫情 裁員 面試

上一則

畢業生低薪卻背巨額學貸 聯邦擬取消「營利大學」補助

下一則

外交、軍援豐收 澤倫斯基G7廣島行大贏家

延伸閱讀

Meta下周再裁6000人 今年科技業裁員逾16萬…矽谷頂尖職缺很少

Meta下周再裁6000人 今年科技業裁員逾16萬…矽谷頂尖職缺很少
中國58同城裁員 近萬人恐丟飯碗

中國58同城裁員 近萬人恐丟飯碗
萬達、58同城 傳大裁員逾30%

萬達、58同城 傳大裁員逾30%
中企萬達集團、58同城 傳將大規模裁員逾30％

中企萬達集團、58同城 傳將大規模裁員逾30％

熱門新聞

前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

2023-05-16 06:10
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因

「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因